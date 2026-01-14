Guardias Civiles denuncian el riesgo de fuga de presos en los traslados al hospital

El sindicato de la Guardia Civil AUGC pide que se habiliten zonas de acceso restringido en los centros hospitalarios para evitar el riesgo de fuga y para la ciudadanía en los traslados

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha pedido a Sanidad medidas urgentes para asegurar la custodia de presos en hospitales canarios. Considera que hay graves riesgos de posibles fugas en estos servicios. Además, los colectivos sindicales denuncian que falta personal en los centros penitenciarios.

Riesgo de fuga

Cuando los guardias civiles trasladan a internos de un centro penitenciario de las islas para ser atendidos en urgencias, se ven obligados a custodiarlos en dependencias que consideran inadecuadas e inseguras.

Ninguno de los centros hospitalarios de las islas cuenta con una unidad de acceso restringido. Por eso, los presos están en las salas de espera de urgencias junto al resto de ciudadanos. El portavoz del sindicato AUGC, Juan Couce, denuncia que esto pone en riesgo «al resto de ciudadanos, a los servicios sanitarios y a los agentes de la Guardia Civil y además los presos pueden fugarse«.

Competencias autonómicas y más personal

Por eso, han pedido a la consejería de Sanidad medidas urgentes para la custodia de presos en hospitales. Desde la consejería responden que se estudiará para intentar atender la demanda. Los sindicatos plantean, también, que las competencias sanitarias de los centros penitenciarios se traspasen a las Comunidades Autónomas.

Couce recuerda que llevan «desde 2023, más de 20 años, esperando a que este traspaso se haga efectivo». Algo que no solo solicitan por esta cuestión, sino para hacer más operativos procedimientos como la incorporación de personal. Ahora mismo tienen problemas que achacan a esta falta de autonomía como que «en el centro Penitenciario Las Palmas 2 llevan sin médico desde el mes de diciembre«, señala el portavoz sindical.

Faltan médicos dentro de los centros penitenciarios de todo el país. Se han solicitado 70 plazas en 2025 y sólo han sido concedidas 15.