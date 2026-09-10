El BCE sube los tipos al 2,5% ante la amenaza de la inflación

Es el segundo incremento de los tipos de interés este año y no modifica su previsión de inflación para 2026, situada en el 3 %, pero eleva los pronósticos para 2027 y 2028

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha optado este jueves por subir los tipos de interés en 25 puntos básicos, de tal manera que la tasa de depósito (DFR) subirá al 2,5 %, la de las operaciones de refinanciación (MRO) al 2,65 % y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) al 2,90 %, una decisión ya descontada por los mercados, mientras las presiones inflacionistas continúan alertando a la entidad europea.

Christine Lagarde, Presidenta del Banco Central Europeo (BCE). Imagen: Florian Wiegand / dpa

Se trata de la segunda subida de la tasa de referencia este año tras la acometida en junio, que fue la primera ejecutada por la institución desde septiembre de 2023.

«El Consejo de Gobierno ha decidido subir los tres tipos de interés oficiales del BCE en 25 puntos básicos. El conflicto en Oriente Próximo continúa generando presiones inflacionistas y se prevé que la inflación se mantendrá muy por encima del objetivo durante un período prolongado», ha destacado la institución.

Inflación, guerra de Irán y precio del Brent

El BCE ha apostado por un nuevo endurecimiento monetario después de que la inflación de la eurozona se situara en el 3,3 % en agosto, frente al 2,9 % registrado en julio, y a pesar de que la tasa subyacente se moderara una décima, hasta el 2,1 %; mientras tanto la guerra en Irán continúa recrudeciéndose y el precio del Brent rebasa los 100 dólares por barril.

El instituto emisor ha asegurado estar en una buena posición para navegar la incertidumbre causada por el conflicto y que el rumbo de los tipos en futuras decisiones estará marcado por los datos disponibles.

De esta manera, el Consejo de Gobierno del BCE, reunido este jueves en Berlín, ha advertido de que se mantendrá alerta a las perspectivas de inflación y otros riesgos relativos a los precios, así como de la dinámica de la inflación subyacente y la eficacia de la transmisión de la política monetaria, sin comprometerse de antemano con ninguna senda concreta de tipos.

Mejora sus estimaciones de crecimiento para 2026 y 2027

El BCE no ha modificado su estimaciones de inflación para 2026 que fija en el 3 %, 100 puntos básicos por encima del objetivo previsto por la institución, aunque ha aumentado las previsiones de crecimiento económico para 2026 y 2027, manteniendo sus anteriores pronósticos para 2028.

El banco estima que la tasa de precios de la eurozona se sitúa en el 3 % en 2026, el 2,5 % en 2027 y el 2,1 % en 2028; frente a las pasadas previsiones de marzo que auguraban una inflación del 3 % en 2026, el 2,3 % en 2027 y el 2 % en 2028.

La inflación subyacente, que descuenta la energía y los alimentos, se prevé en el 2,5 % en 2026, el 2,6 % en 2027 y el 2,3 % en 2028.

Por otra parte, las previsiones de crecimiento se sitúan en el 0,9 % en 2026, el 1,4 % en 2027 y el 1,5 % en 2028, mientras que anteriormente anticipó el 0,8 % en 2026, el 1,2 % en 2027 y el 1,5 % en 2028.

«Las perspectivas siguen sujetas a una elevada incertidumbre, con riesgos al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento económico. Los escenarios actualizados elaborados por los expertos del BCE muestran una amplia variedad de resultados para el crecimiento y para la inflación en función de los diferentes supuestos sobre la intensidad y la duración de la perturbación energética, así como sus efectos indirectos y de segunda vuelta», reza la entidad central.