La Estrategia Aeroespacial Canaria constituye la hoja de ruta del Gobierno de Canarias para el desarrollo en el archipiélago del sector aeroespacial, que se está consolidando como pilar estratégico para la diversificación de la economía

Canarias aborda el impacto económico del sector aeroespacial en las islas. Imagen Gobierno de Canarias

La Dirección General de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Canarias ha organizado el encuentro “Oportunidades empresariales en el sector aeroespacial para Canarias”, con el objetivo de propiciar una reflexión e intercambio sobre las oportunidades que presenta la industria aeroespacial en Canarias.

El acto contó con intervenciones de representantes de empresas de base tecnológica, fondos de inversión e instituciones que podrían financiar proyectos aeroespaciales en nuestras islas.

El evento reunió a casi un centenar de representantes empresariales e institucionales en el Hotel Escuela en Santa Cruz. Al finalizar el acto, David Pérez-Dionis, director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Canarias, destacó en primer lugar la necesidad de la colaboración público-privada en el ecosistema aeroespacial canario, que fue el tema central de la jornada y que es una de las líneas principales de la Estrategia Aeroespacial Canaria.

Canarias aborda el impacto económico del sector aeroespacial en las islas. Imagen Gobierno de Canarias

El sector aeroespacial en Canarias

A continuación, Pérez-Dionis puso en valor la elaboración de un informe de impacto económico del sector aeroespacial en Canarias, que pueda aportar información sobre el estado actual de las inversiones en este sector y hacer una proyección de lo que puede constituir la industria aeroespacial en Canarias los próximos años.

Durante el evento se desarrollaron tres mesas. En la primera, bajo el título Oportunidades en el sector aeroespacial para Canarias, participaron David Pérez-Dionis, Miguel Belló, consultor aeroespacial, y José Miguel González, director de la consultoría y gestión comercial de Corporación 5, que animó a las organizaciones presentes a participar en el informe de impacto económico en el ámbito aeroespacial.

En la segunda, con la moderación de Miguel Belló, se abordaron las oportunidades de financiación con Fernando Tomé, socio y director de operaciones de Trilantic Europe, Orfeo Balboa, socio y gerente de inversiones First Drop, Luis Martín y Noelia Sánchez, cofundadores y co-CEOs de Arribes Enlightenment.

Ya en la tercera, para cerrar la jornada, se trató la aportación de cada territorio al ecosistema con Eduardo Pereira por el Parque Tecnológico de Fuerteventura; Adasat Reyes, Centro de Investigación e Innovación de la Gomera; Juan Ramón Rodríguez, técnico de promoción económica de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria; María José Miranda, directora de transferencia de conocimiento y relaciones con las empresas de la ULPGC; y Olga Martín, directora gerente del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, bajo igualmente la conducción de Miguel Belló.

Estrategia Aeroespacial Canaria

La Estrategia Aeroespacial Canaria, presentada en 2025, constituye la hoja de ruta del Gobierno de Canarias para el desarrollo en nuestro archipiélago del sector aeroespacial, que se está consolidando como pilar estratégico para la diversificación de la economía en las islas.

El objetivo es posicionar al archipiélago como un enclave privilegiado para la innovación, la atracción de empresas tractoras y la creación de empleo de alta cualificación, poniendo en valor las capacidades naturales y estructurales de Canarias para ser referente internacional de la industria aeroespacial.

Las condiciones climatológicas y geoestratégicas de las islas, las infraestructuras científicas y académicas o los incentivos económicos y fiscales constituyen elementos diferenciadores indispensables para afianzar un ecosistema sólido que aportará sin duda gran valor añadido a nuestra economía.