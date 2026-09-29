Reyes Oteo firma la música de esta ópera que se podrá ver en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife este sábado 3 de septiembre

La tercera edición de ‘Ópera en minúscula‘ finaliza este sábado día 3 de septiembre con La clausura del amor, de Reyes Oteo, que se podrá ver en la Sala de Cámara a partir de las 19:00 horas. Se trata de una coproducción entre Auditorio de Tenerife, Comunidad de Madrid y Teatro Xtremo, cuyo estreno absoluto tuvo lugar el pasado mes de julio en el ciclo ‘Ópera a quemarropa’ celebrado en Madrid.

‘La clausura del amor’

Ópera de Tenerife

Esta propuesta lírica se incluye dentro de la pretemporada de Ópera de Tenerife, una iniciativa del Cabildo Insular -a través de Auditorio de Tenerife-, que cuenta con el patrocinio de Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias y el Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música (INAEM) del Gobierno de España. Esta tercera edición de ‘Ópera en minúscula’ ha contado, además, con la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna.

Ricardo Campelo es el director de escena, escenografía y vídeo, mientras que los diseños de iluminación vestuario corresponden a Alicia Soriano y Rhina, respectivamente. La soprano Ruth González y el barítono Enrique Sánchez-Ramos forman el elenco que nos muestran la historia del final de una relación entre un hombre y una mujer. Ahora se encuentran frente a frente. Habla primero él, mientras ella escucha atentamente. Luego habla ella y él recibe, también en silencio, sus palabras. La disección de una historia común.

‘La clausura del amor’

Primero fue obra de teatro

Estos son los elementos esenciales de La clausura del amor. Primero fue una obra de teatro del dramaturgo francés Pascal Rambert, estrenada en el Festival de Aviñón de 2011 y representada en más de veinte países con un éxito sustentado en ese duelo verbal donde el lenguaje se convierte en arma, memoria y despedida. Ahora llega convertida en ópera de cámara.

Música, canto y experimentación escénica configuran esta pieza que sitúa al espectador en el centro de un combate amoroso, entre la voz y el cuerpo, entre la ruptura y la belleza. En esta versión, la palabra de Rambert se convierte en materia musical, interpretada en directo por un cuarteto y apoyada en elementos escenográficos impactantes, como el uso de una cámara que reproduce en directo sobre el fondo la expresión de los dos cantantes confrontados.

‘La clausura del amor’

Las entradas, a un precio de 10 euros, 5 para menores de 30 años, se pueden adquirir en la página web , en la taquilla de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas y de forma telefónica llamando al 902 317 327 en el mismo horario.