Jornada con las temperaturas más altas de este episodio de calor que afecta al archipiélago, que en zonas de Gran Canaria, en medianías del sur de la isla, pueden acercarse a los 40 grados

Calima en Gran Canaria. Imagen Antonio Rico



Canarias afronta este martes la jornada más calurosa de toda la semana, con un ascenso generalizado de las temperaturas que llevará los termómetros hasta cerca de los 40 grados en algunos puntos de Gran Canaria. El episodio de calor estará acompañado además por la presencia de calima, que podría ser más abundante que durante este lunes y que reducirá la visibilidad, especialmente en zonas de medianías y áreas altas.

El calor se dejará sentir prácticamente en todo el archipiélago, sin apenas zonas donde predomine un ambiente fresco. Incluso en el norte de las islas, donde se mantendrán algunos intervalos de nubosidad, las temperaturas serán elevadas. Los registros más altos se esperan principalmente en las medianías del sur de Gran Canaria.

Las temperaturas máximas podrían aproximarse a los 40 grados en Gran Canaria, mientras que en el interior de Fuerteventura y Lanzarote se situarán entre los 36 y 38 grados. Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma también experimentarán valores superiores a los 34 grados.

En cuanto al estado del cielo, las nubes bajas presentes en zonas del norte y nordeste de varias islas, situadas por debajo de los 600 metros, tenderán a disiparse durante el día para dar paso a claros, aunque volverán a aparecer al final de la tarde. En el resto del territorio predominarán los cielos despejados con calima.

Calima hasta el jueves

El polvo en suspensión continuará afectando a Canarias hasta el jueves, cuando se espera que desaparezca por completo. El calor, sin embargo, continuará durante los próximos días, aunque con temperaturas más suaves que las previstas para este martes.

En cuanto al viento, soplará alisio moderado en las costas y las zonas bajas de las medianías, mientras que en las áreas más altas predominarán los vientos del sureste y de componente sur.

Las playas volverán a ser una de las principales opciones para combatir las altas temperaturas. En las costas del sur y suroeste de las islas de mayor relieve, así como en las vertientes este y sur de Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa, el estado del mar será prácticamente de calma. En cambio, las costas abiertas al norte registrarán series de olas que podrían alcanzar o superar el metro y medio de altura.