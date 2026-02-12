El archipiélago se sitúa muy por encima de la media europea y española en la representación de mujeres en ciencia e ingeniería

Canarias lidera en Europa la presencia de mujeres en ciencia e ingeniería con un 58,8%. Europa Press

Canarias encabeza las once regiones europeas con mayor presencia femenina en ciencia e ingeniería, con un 58,8% de las personas que trabajan en estos sectores, según ha destacado la Consejería de Ciencia, Innovación e Universidades. Esta cifra supera ampliamente la media europea (40,5%) y la española (47,6%).

El incremento refleja una tendencia general en la Unión Europea, donde el número de mujeres científicas e ingenieras pasó de 3,4 millones en 2008 a 7,9 millones en 2024. Canarias, además, se convierte en la única región europea donde las mujeres son mayoría en estas áreas estratégicas para el desarrollo económico y social.

Consolidar el liderazgo

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, subrayó que “no es casualidad, sino fruto del compromiso del ecosistema educativo, universitario y empresarial del archipiélago”, y destacó que el reto ahora es consolidar este liderazgo, fomentar vocaciones científicas desde edades tempranas y garantizar que las mujeres también ocupen puestos de dirección y toma de decisiones.

Entre los países con mayor proporción de mujeres científicas e ingenieras en 2024 destacan Letonia (50,9%), Dinamarca (48,8%) y Estonia (47,9%), pero ninguna región europea supera el porcentaje alcanzado por Canarias.