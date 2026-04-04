Dos traslados al hospital tras la llegada de 159 migrantes a El Hierro

Los servicios sanitarios evacuaron a dos personas después de que Salvamento Marítimo escoltara un cayuco hasta el puerto de La Restinga.

Un total de 159 personas llegaron este viernes a la costa de El Hierro a bordo de una embarcación de madera. Los servicios de emergencia interceptaron el cayuco a 8 millas de la isla tras recibir un aviso del radar. El personal sanitario atendió a los ocupantes en el muelle y trasladó a dos de ellos al centro hospitalario local.

Imagen cedida.

En concreto, la embarcación fue interceptada minutos antes de las 15.00 horas por un eco radar. Por ese motivo, la Guardia Civil contactó con el Centro de Salvamento Marítimo en Tenerife. En concreto, para informarle del posible cayuco navegando a unas 8 millas de La Restinga.

Asistencia y traslados

El grupo arribó finalmente al puerto de La Restinga durante la tarde de ayer bajo la vigilancia policial. Los equipos de emergencia establecieron un dispositivo de seguridad para organizar el desembarco de los 159 ocupantes. Esta nueva llegada de migrantes activa nuevamente los protocolos de acogida previstos para este tipo de crisis humanitarias.

El personal sanitario en tierra realizó el recuento y la evaluación médica inicial de todos los recién llegados. La mayoría de los ocupantes presentaba un estado de salud estable tras la dura travesía por el océano. Sin embargo, los médicos decidieron que dos personas necesitaban cuidados especializados debido a sus patologías previas.

Embarcación irregular

Ante esta información, los controladores marítimos han movilizado a la salvamar Diphda, que 25 minutos más tarde ha confirmado el avistamiento de la embarcación irregular y ha procedido a escoltarlos hasta puerto, donde se realizará el recuento de personas que iban a bordo de cayuco y les asistirá el personal sanitario en tierra.