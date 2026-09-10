Canarias deja el pago medio a proveedores en junio en 19 días

19 días para pagar a los proveedores supone un descenso, algo que ha ocurrido de forma generalizada en todas las comunidades autónomas

Canarias presenta un Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) de 19,06 días, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Hacienda.

Baleares (46,09 días), Región de Murcia (31,83 días) y Castilla y León (30,82 días) fueron las tres únicas comunidades autónomas que tardaron más de 30 días en pagar a sus proveedores durante el mes de junio, aunque el periodo medio de todas las regiones ha descendido 0,74 días, hasta los 23,43 días.

Según los datos el periodo ha descendido en junio de 2026 en todas las Administraciones Públicas (Administración Central, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y Fondos de la Seguridad Social).

Además del descenso en el PMP de las comunidades autónomas, el plazo de pago de la Administración Central se ha cifrado en el sexto mes del año en 20,55 días, lo que supone un descenso de 0,30 días, mientras que el PMP Global relativo al Subsector de Corporaciones Locales del segundo trimestre de 2026 alcanza los 26,29 días, 1,37 días menos que en el mismo trimestre del año anterior.

Por su parte, el PMP registrado en los Fondos de la Seguridad Social se ha cifrado en 8,95 días en junio, lo que supone una disminución de 1,54 días en relación con el mes anterior.

Datos por comunidades

Las comunidades con mayor PMP en junio fueron Baleares, Murcia y Castilla y León, pero les siguen Cataluña (29,24 días) y Comunidad Valenciana (26,66 días).

También por debajo de los 30 días se sitúan Asturias (26,13); Navarra (23,80); Cantabria (21,71); Extremadura (21,03); País Vasco (20,85); Aragón (19,43); Canarias (19,06); La Rioja (18,98); Castilla-La Mancha (16,67); Madrid (16,39); Andalucía (15,43) y Galicia (15,28).

En cuanto a la deuda comercial, se cifra en 5.620 millones de euros, equivalente al 0,32% del PIB nacional, lo que supone un incremento de 985,5 millones de euros con respecto al mes anterior, un 21,26% más.

Sobre los pagos de naturaleza comercial efectuados en junio de 2026, éstos han ascendido a 7.263,5 millones de euros, lo que supone un aumento del 17,8% con respecto a junio de 2025. De ellos, 4.114,5 millones de euros corresponden a pagos de naturaleza sanitaria, lo que supone un incremento del 12,2% en relación con el mismo periodo del año anterior.