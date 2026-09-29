Canarias registra un 12 % más de llamadas al 112 por violencia de género en 2026

El 112 ha recibido en Canarias un 12 % más de llamadas por situaicones de violencia de género con respecto a 2025, de las que el 59 % requirieron activación de recursos policiales o sanitarios

Las llamadas a los servicios de emergencia por situaciones de violencia de género han aumentado un 12 % en Canarias en lo que va de 2026 respecto al mismo periodo de 2025, de las que el 59 % requirieron la activación de recursos policiales o sanitarios, ha informado este martes la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado.

Teléfono del 112-Canarias de Atención a las Víctimas de Violencia de Género

Comisiones estatatales de crisis

Delgado ha señalado en comisión parlamentaria que este incremento es una cifra que “sigue preocupando” al Gobierno canario y ha explicado que durante este año se han celebrado de forma asidua las comisiones estatales de crisis para analizar los casos de violencia de género con resultado de muerte.

En estas reuniones se estudia cada caso para determinar qué ocurrió, si fallaron los mecanismos de protección y si existían denuncias o indicios previos que pudieran haberse detectado en los ámbitos educativo, judicial o sanitario, ha explicado.

A partir de estas evaluaciones, Canarias, junto con el Ministerio de Igualdad y el resto de comunidades autónomas, ha desarrollado “una serie de baterías de medidas” para mejorar la atención a las víctimas y reforzar también la detección y prevención de estas situaciones.

Aumento de casos y de concienciación

La consejera ha señalado que el aumento de llamadas no implica únicamente un mayor número de situaciones de violencia, ya que también refleja una mayor concienciación ciudadana, con personas que alertan de situaciones que observan en su vecindario o entorno.

En este sentido, ha destacado el refuerzo de las líneas de atención y ha indicado que Canarias ha pasado de nueve a 17 profesionales en el servicio especializado de atención a la mujer del 112, lo que supone un aumento del 75 % de la plantilla.

Protocolos en sanidad y educación

Delgado también ha explicado que se están revisando los protocolos de prevención de la violencia de género en los ámbitos sanitario y educativo para mejorar la coordinación entre los distintos servicios.

Como ejemplo, ha comentado que si un menor comunica en el centro educativo que no ha podido dormir por los gritos que se producen en su domicilio, esa situación debe activar un protocolo que permita trasladar la información a los servicios de atención del 112 y a la Fiscalía.

Asimismo, ha apuntado que se estudia reforzar las medidas de vigilancia y protección de mujeres víctimas y ha señalado que se pretende modificar la normativa para que puedan activarse medidas de protección incluso sin que la mujer haya presentado una denuncia, al igual que ocurre en determinados supuestos de violencia sexual.

El objetivo, ha indicado, es mejorar la coordinación entre la red de atención de Canarias, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el sistema VioGén para reforzar la protección de las víctimas y las medidas de prevención.