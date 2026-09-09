La avería del sistema de NATS, que ya provocó la cancelación de unos 1.300 vuelos el martes, deja al menos otros 250 vuelos cancelados este miércoles

Al menos 250 vuelos han sido cancelados este miércoles en Reino Unido debido a un fallo técnico en el sistema de procesamiento del operador de control aéreo NATS, detectado el martes. La incidencia ya obligó a cancelar alrededor de 1.300 servicios en los principales aeropuertos británicos y continúa provocando importantes alteraciones.

Aeropuerto de Heathrow. Rachel Moore

Heathrow concentra la mayoría de las cancelaciones

Los últimos datos de FlightRadar24 señalan que Heathrow, el principal aeropuerto del país y el más transitado de Europa, acumulaba 246 vuelos cancelados a primera hora de este miércoles. Gatwick, situado al sur de Londres, también registraba varias decenas de cancelaciones, mientras las autoridades y los operadores prevén que la cifra aumente durante la jornada.

Heathrow comunicó en X que los vuelos han vuelto a operar después de la interrupción del martes, aunque todavía persisten alteraciones mientras las aerolíneas reorganizan sus aviones y tripulaciones. Por este motivo, el aeropuerto pidió a los pasajeros que solo acudan a las terminales cuando tengan confirmado su vuelo.

Los aeropuertos piden consultar con las aerolíneas

Gatwick también advirtió de que «llevará tiempo» recuperar plenamente la normalidad y recomendó a los viajeros consultar directamente con sus respectivas aerolíneas antes de desplazarse al aeropuerto.

La incidencia ha afectado ya a decenas de miles de pasajeros, mientras NATS investiga las causas del fallo. Su consejero delegado, Martin Wolfe, pidió disculpas por las consecuencias de la avería y deberá explicar lo ocurrido ante la ministra de Transporte, la laborista Heidi Alexander, que ha convocado una reunión con el responsable del operador británico de control aéreo.

El sistema NATS gestiona el tráfico de 15 aeropuertos

NATS, cuyo capital pertenece en un 49 % al Estado británico, presta servicios de control aéreo en 15 aeropuertos del Reino Unido. Entre ellos figuran Heathrow, Gatwick, Stansted, Manchester, Birmingham, Edimburgo y Glasgow, algunos de los principales nodos de conexión aérea del país.

La magnitud de las cancelaciones y las dificultades para recolocar aviones y tripulaciones hacen prever que las consecuencias del fallo técnico se prolonguen durante buena parte de este miércoles, incluso después de que el sistema haya recuperado su funcionamiento.