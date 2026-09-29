Protección Civil avisa mediante un Es-Alert a los móviles del Alt Penedès, Anoia y Baix Llobregat ante las lluvias torrenciales en Cataluña

Cataluña activa un Es-Alert por riesgo de inundaciones en Alt Penedès, Anoia y Baix Llobregat. EFE

Protección Civil de la Generalitat ha enviado este martes un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de las comarcas del Alt Penedès, Anoia y Baix Llobregat ante el riesgo de inundaciones por las lluvias torrenciales previstas durante las próximas horas. El aviso pide a la población que no salga al exterior, no vaya a buscar el coche y evite bajar a zonas subterráneas.

Cataluña mantiene activado el aviso rojo por peligro extraordinario debido a unas precipitaciones que pueden superar los 180 litros por metro cuadrado en periodos de entre tres y seis horas.

La alerta roja está vigente hasta las 14:59 horas en el litoral y prelitoral norte de Tarragona, donde se prevén acumulaciones de hasta 180 litros en doce horas, aunque podrían superarse en periodos más cortos.

Posibles inundaciones y crecidas de cauces

En Barcelona, Girona y Lleida se mantiene el nivel naranja por lluvias de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora y acumulaciones superiores a 150 litros en tres o seis horas.

La Aemet advierte de posibles inundaciones y crecidas de cauces y Protección Civil recomienda seguir las indicaciones de las autoridades y llamar al 112 en caso de emergencia.