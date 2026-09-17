Las fuertes tormentas que descargaron anoche sobre Cataluña, especialmente sobre las comarcas barcelonesas, dejaron máximas de 57,4 litros por metro cuadrado en media hora en la localidad de Sant Pere de Ribes (Barcelona) y obligaron a los bomberos a atender 270 avisos por incidencias causadas por la lluvia

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Servicio Meteorológico de Cataluña, el Meteocat, ha informado la mañana de este jueves de que el episodio de lluvias intensas, que dejó un fallecido arrastrado por el agua en una riera en Olivella (Barcelona), se da ya por finalizado y que las precipitaciones se han desplazado mar adentro, aunque aún caen chubascos moderados en puntos del litoral y prelitoral.

Según datos del Meteocat, las precipitaciones más intensas se registraron en Sant Pere de Ribes, con esos 57,4 litros por metro cuadrado en media hora, y en Canyelles (Barcelona), donde se contabilizaron 85,6 litros por metro cuadrado en tres horas.

Las tormentas, que afectaron especialmente las comarcas del Garraf, Alt y Baix Penedès, Baix Llobregat y Vallès Occidental, dejaron también 46,1 litros por metro cuadrado en Vacarisses en 30 minutos y 20,6 en Vilafranca del Penedès.

Las tormentas también afectaron esta madrugada a Baleares han dejado registros importantes de precipitaciones, sobre todo en Mallorca, con 73,6 litros por metro cuadrado en la estación de Son Torrella, en Escorca, y de 59 l/m² en Binissalem. EFE/Cati Cladera

270 avisos de emergencias

Hasta las 07:00 horas de este jueves, los Bomberos de la Generalitat han atendido 270 avisos relacionados con la lluvia, en su mayoría en las regiones metropolitanas sur (108) y norte (105), aunque también en Girona (36), la zona central de Cataluña (9) y Tarragona (2).

Una de las actuaciones ha tenido lugar en Sitges (Barcelona), donde sobre las 01.15 horas el desbordamiento del margen izquierdo de la Riera de Ribes ha inundado parte de un camping, cuyos ocupantes, unas 270 personas, se autoevacuaron a zonas seguras y algunos de ellos fueron realojados en otro camping cercano.

Las fuertes lluvias han afectado también el servicio de cercanías en el área de Barcelona, en especial en la línea R4, donde los convoyes circulan esta mañana con retrasos de 30 minutos de media y se han establecido limitaciones de velocidad por las condiciones meteorológicas adversas, ha informado Rodalies.

Valencia recupera la calma

La provincia de Valencia recupera progresivamente la normalidad este jueves tras un intenso episodio de lluvias torrenciales que ha recordado a la dana de octubre de 2024. El temporal no ha causado heridos ni daños materiales de consideración, aunque sí se han registrado caída de ramas, inundaciones en bajos y pasos subterráneos y diversas incidencias en el transporte.

Los municipios más afectados por la dana de 2024 activaron dispositivos especiales de emergencia, seguridad y vigilancia, además de barreras antiinundaciones. Las precipitaciones superaron los 100 litros por metro cuadrado en algunos puntos y provocaron un aumento importante del caudal de barrancos como el Poyo y el Magro, aunque sin desbordamientos. En Aldaia, las autoridades destacaron la eficacia de algunas obras realizadas para reducir el riesgo de inundaciones.

La Generalitat llegó a gestionar 774 incidencias durante la noche, más de la mitad de ellas en la ciudad de València. Los servicios de limpieza trabajan en la retirada de ramas y la reparación de semáforos. Además, se mantienen suspendidas las clases en las pedanías del sur de València y en varios centros educativos y universitarios.

El Metro y Cercanías han recuperado el servicio, aunque persisten algunas incidencias. El aeropuerto de Manises, cerrado temporalmente por inundaciones, ha reanudado sus operaciones después de desviar 12 vuelos. También fue aplazado el partido entre Levante y Athletic.

El aviso naranja permanece este jueves en el litoral de Alicante y sur de Valencia, con lluvias que podrían alcanzar los 60 litros por metro cuadrado en una hora.

Aviso rojo en Cartagena y Mazarrón

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a rojo el aviso por lluvias y tormentas en el Campo de Cartagena y Mazarrón, donde se esperan precipitaciones de 60 litros por metro cuadrado en una hora.

El aviso, con nivel de “peligro extraordinario”, estará activo hasta las 12:00 horas de este jueves. En toda la zona se ha suspendido la actividad escolar y se han cerrado los centros de mayores.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, coordina con efectivos municipales el dispositivo de seguridad del Ayuntamiento desde primera de la mañana, según han indicado fuentes municipales