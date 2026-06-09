El papa está ya en Barcelona donde pasará dos días

León XIV comienza la segunda etapa de su visita a España en Cataluña antes de viajar a Canarias

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa (i), recibe al papa León XIV (d) en el aeropuerto de El Prat en Barcelona, este martes. EFE/ Marta Perez.

Tras tres días de intensa agenda en Madrid, el papa León XIV ha aterrizado a las 11:45 hora canaria de este martes en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat para iniciar su visita de dos días a Cataluña.

El pontífice, que antes de despegar de Madrid-Barajas ha charlado con los pilotos en la cabina del avión, ha volado junto a la delegación vaticana y un grupo de unos 80 periodistas en un A320 que Iberia ha habilitado para la ocasión.

El avión lleva rotulado el escudo papal en el fuselaje y en la puerta delantera por donde accede y desciende León XIV, como es habitual en los vuelos del santo padre.

Recibimiento en el aeropuerto

Las autoridades políticas, religiosas y militares han dado la bienvenida a León XIV en la pista del aeropuerto barcelonés, al pie del avión, del que el papa ha descendido a las doce hora canaria.

El primero en saludar a León XIV ha sido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. También han acudido a recibirle el ministro de Hacienda, Arcadi España; el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente del Parlament, Josep Rull; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret; el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y el obispo de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, entre otras autoridades.

El papa se dirigió en coche oficial a la Catedral de Barcelona, primera parada de su agenda catalana.

Segunda etapa de la visita a España

El pontífice ha llegado a la capital catalana procedente de Madrid, donde durante tres días ha mantenido una intensa agenda de actos con la comunidad diocesana, la clase política y la sociedad civil española. Robert Prevost arrancará esta segunda etapa de su viaje a España en la Catedral de Barcelona, donde está previsto que presida el rezo de la Hora Media.

Finalizado el oficio, el santo padre bajará a la cripta para rezar ante el sepulcro de Santa Eulàlia, patrona de la ciudad de Barcelona. A la salida conocerá en el claustro el ‘ou com balla’ (‘el huevo como baila’), una tradición vinculada a la fiesta de Corpus Christi que acoge la Catedral desde el siglo XV.

En su primera jornada en Cataluña, el santo padre mantendrá también un encuentro privado con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Ya por la tarde asistirá a una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys, que será el acto más multitudinario de su viaje a esta comunidad, con unas 40.000 personas dentro del recinto.

Visita a Montserrat y la Sagrada Familia

El papa retomará su agenda el miércoles con una visita al centro penitenciario de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), y desde allí se dirigirá a la Abadía de Montserrat, donde presidirá la oración del Santo Rosario con el canto de la Salve y el Virolai interpretado por la Escolanía.

De regreso a Barcelona, el pontífice se reunirá en la Iglesia de San Agustín con entidades de asistencia social y personas vulnerables. Concluirá su viaje en la Sagrada Familia, la iglesia católica más alta del mundo, donde bendecirá la Torre de Jesucristo, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí.

Será el jueves a primera hora de la mañana cuando el santo padre vuele desde Barcelona hacia Canarias, última etapa de su viaje a España, que concluirá el viernes, 12 de junio, tras presidir una misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

El papa León XIV es el tercer pontífice de la historia que visita España, después de Juan Pablo II y Benedicto XVI.