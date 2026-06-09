18.000 voluntarios han acompañado al papa León XIV en Ifema en un encuentro lleno de emotividad y gratitud

El papa León XIV asiste a un encuentro con los voluntarios que han colaborado en los actos del pontífice en la capital, este martes, en el IFEMA. EFE/ J.J. Guillen

El papa León XIV ha criticado «un mundo continuamente influenciado por la lógica del interés y del lucro, donde el término crecimiento se reduce a la dimensión económico-financiera», en el encuentro con los cerca de 18.000 voluntarios que han colaborado en su visita a la capital, de la que el pontífice se despide este martes para poner rumbo a Barcelona.

En este breve acto en el Pabellón 3 de IFEMA, antes de desplazarse al aeropuerto de Barajas, el papa volvió a utilizar el carrito de golf para saludar a los voluntarios que corearon y aplaudieron entusiastas durante todo el evento. En su discurso afirmó que «los cristianos están llamados a llevar al mundo la levadura de la gratuidad».

«La gratuidad es una levadura que hace crecer la calidad humana, ética y espiritual de una sociedad, porque podríamos decir que es un rasgo típico de la ciudad de Dios”, ha agregado.

Y entonces ha afirmado que «en un mundo continuamente influenciado por la lógica del interés y del lucro, donde el término ‘crecimiento‘ se reduce a la dimensión económico-financiera, es necesario pensar y vivir según la lógica más verdadera, es decir, la de un crecimiento humano integral».

Agradecimiento a «la gratuidad»

Robert Prevost ha agradecido a los voluntarios «la gratuidad» que han testimoniado estos días en Madrid. «Quizá las estadísticas no lo registren, pero sabemos que, en estos días, también gracias a vosotros, esta ciudad ha crecido, está más cerca del Reino de Dios«, ha destacado.

A los voluntarios el papa les ha dicho además que se merecen un “gracias” muy especial, porque han ofrecido «vuestra presencia y vuestro servicio, y lo habéis hecho por amor al Señor, a la Iglesia y al Papa. ¡Gracias de todo corazón!».

Ha recordado que la convocatoria de voluntarios «ha sido entusiasta» y en pocos días se habían superado las cifras solicitadas y así las necesidades han quedado ampliamente cubiertas.

«Os habéis tomado días libres en el trabajo, algunos de vosotros os habéis dedicado a tiempo completo durante meses, pero cada uno ha dado lo que ha podido, entregando corazón, manos, ideas, talentos, sonrisas. ¡Que Dios os recompense como sólo Él sabe hacerlo!», ha añadido.

Al concluir, el papa ha pedido: «Que la Virgen María os conceda ser levadura del Reino siempre y en todas partes». Y se ha despedido de los voluntarios y de Madrid con un: «¡Nos vemos en Roma!».