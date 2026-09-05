CD Atlético Paso vs CD Numancia. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 6 de septiembre. Partido correspondiente a la J1 del Grupo 5 de la Segunda Federación. Se puede seguir en directo en rtvc.es

CD Atlético Paso y CD Numancia se enfrentan este domingo 6 de septiembre, a partir de las 11:00 (hora canaria) en el Estadio Municipal de Fútbol de El Paso. Partido correspondiente a la jornada 1 del Grupo 5 de la Segunda Federación.

CD Atlético Paso vs CD Numancia | J1 Segunda Federación

Posiciones en la clasificación de CD Atlético Paso y CD Numancia

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Atlético Paso y CD Numancia

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