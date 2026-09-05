Las Palmas Atlético vs Betis Deportivo. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 6 de septiembre. Partido correspondiente a la J1 del Grupo 4 de la Segunda Federación. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Las Palmas Atlético y Betis Deportivo se enfrentan este domingo 6 de septiembre, a partir de las 12:00 (hora canaria) en el Anexo Estadio de Gran Canaria. Partido correspondiente a la jornada 1 del Grupo 4 de la Segunda Federación.

Las Palmas Atlético vs Betis Deportivo | J1 Segunda Federación

Posiciones en la clasificación de Las Palmas Atlético y Betis Deportivo

Últimos enfrentamientos H2H entre Las Palmas Atlético y Betis Deportivo

Te puede interesar: