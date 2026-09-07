Consulta el horario del CD Tenerife vs CD Leganés, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J5 de LaLiga Hypermotion 26-27. Se puede seguir en directo en rtvc.es

CD Tenerife y CD Leganés se enfrentan este domingo 13 de septiembre, a partir de las 20:00 (hora canaria) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Partido correspondiente a la jornada 5 de LaLiga Hypermotion.

CD Tenerife vs CD Leganés | LaLiga Hypermotion 26-27



Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras empatar 1-1 en su visita a la Real Sociedad B. El equipo está firmando un inicio de campaña sobresaliente, lo que lo consolida como uno de los grandes favoritos al ascenso.

Por su parte, el Leganés se encuentra en la parte alta de la tabla. El equipo ha ganado dos partidos y empatado otros dos.

Posiciones en la clasificación de CD Tenerife y CD Leganés

En la clasificación, el Tenerife es octavo con 7 puntos. Por su parte, el Leganés ocupa la cuarta posición de la tabla. El conjunto madrileño se encuentra con 8 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Tenerife y CD Leganés

En los últimos cinco enfrentamientos entre el CD Tenerife y el CD Leganés, el Tenerife ha ganado uno, el Leganés otro y los otros tres acabaron en empate. El equipo canario ha ganado dos de sus últimos cuatro partidos, habiendo perdido el otro y empatado el último.

Por su parte, el equipo madrileño llega al encuentro habiendo ganado dos de sus últimos cuatro partidos y empatado los otros dos.

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