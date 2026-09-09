Así lo señalan fuentes del CNI tras la publicación este miércoles de varias decenas de documentos desclasificados sobre la entrada de migrantes a Ceuta, entre ellos una nota informativa de «alerta temprana» de este organismo

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) asegura que emitió información sobre una campaña en redes sociales que llamaba al asalto a la valla de Ceuta, aunque admite que «no anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo» el día 30 de julio con la llegada de decenas de miles de personas desde Marruecos.

Personas avanzan con dificultad por el agua para entrar en España y, al fondo, otras que acaban de entrar regresan a Marruecos, en medio de cruces masivos de migrantes a pie y por mar desde Marruecos hacia territorio español, en Ceuta (España), el 31 de julio de 2026. REUTERS/Jon Nazca

Así lo señalan fuentes del CNI tras la publicación este miércoles de varias decenas de documentos desclasificados sobre la entrada de migrantes a Ceuta, entre ellos una nota informativa de «alerta temprana» de este organismo remitida a los servicios de inteligencia marroquíes y conversaciones con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil, ambos del 29 de julio, un día antes de los acontecimientos.

Para el centro, la desclasificación de esos documentos evidencia que el CNI emitió información sobre una campaña en redes sociales que llamaba al asalto a la valla de Ceuta, «si bien no anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo el día 30, al ser un fenómeno inusual que no se corresponde con las crisis migratorias conocidas hasta la fecha».

Las mismas fuentes aclaran que el CNI no ha realizado ninguna valoración o comentario sobre la desclasificación, ya que ha mantenido desde el primer momento el deber de secreto.

Mensajes en redes

Entre los documentos desclasificados hay una nota informativa del CNI, de apenas dos páginas y enviada a las 18:26 horas del día 29, que recoge algunos de los mensajes que figuran en grupos de WhatsApp y Facebook, de los que concluye la existencia «de la planificación de varias convocatorias para llevar a cabo entradas a Ceuta tanto a nado como a través de la valla, aprovechando la celebración de la Fiesta del Trono».

Destaca la existencia de un grupo de WhatsApp con el nombre de ‘Asalto a la valla de Ceuta’, que «estaría preparando un intento de entrada por el perímetro fronterizo de Ceuta» el jueves 30 de julio; un grupo de Facebook con el nombre ‘Ceuta Fnideq’ con más de 160.000 miembros y otro con el nombre de ‘Hraga Ceuta’ con más de 22.000 miembros.

En otro documento se desvelan las conversaciones por WhatsApp del CNI con la Delegación del Gobierno en Ceuta ese mismo día, el 29 de julio, a las 13:52 horas, cuando le informa de que en redes sociales se está haciendo un llamamiento para un asalto a la ciudad autónoma por la valla y por mar el día siguiente, a las 20:00 horas, aprovechando la Fiesta del Trono, y que las fuerzas y cuerpos de seguridad de Marruecos «estarán liados».

El delegado del Gobierno en Ceuta: Solo se alertó de una situación migratoria compleja

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha afirmado este miércoles que en los días previos a la entrada masiva de migrantes del 30 y 31 de julio solo se alertó de «una situación migratoria grave y compleja», pero «nunca» de la magnitud de lo que pasó en las jornadas posteriores.

«No voy a permitir que se ponga en duda el trabajo que estamos haciendo en esta Delegación del Gobierno, porque lo del día 30 de julio desbordó todas las medidas que se hubieran podido tomar«, ha dicho en rueda de prensa.

Miguel Ángel Pérez ha asegurado que no piensa dimitir: «Desde la Delegación no se falló y se actuó como se debía actuar, ya que siempre hablamos de un contexto diferente a lo que acabó ocurriendo».

Ha aludido a una conversación de un miembro de su gabinete con el CNI los días anteriores, «la cual no conocía», pero ha encuadrado la misma en «un intercambio de documentación informativa, nunca a la posibilidad de una entrada masiva».

Aumento de la presión migratoria

Ha destacado que el 24 de julio elevó una comunicación al Ministerio del Interior y a Migraciones «del progresivo aumento de la presión migratoria, ya que se había producido una situación de severo efecto llamada, por la sentencia del Tribunal Supremo, que impedía rechazar a los migrantes en el mar».

Sin embargo, ha dejado claro que «no sabía nada» de la entrada masiva del 30 de julio.

Ha señalado que en los días previos al 30 de julio se adoptaron medidas de refuerzo de la Guardia Civil, sobre todo del Servicio Marítimo. «Cuando el CNI tiene una alerta, lo dirige a los organismos pertinentes en un sobre lacrado y no mediante WhatsApp a un cargo menor de esta Delegación», ha referido.

También ha aludido a una reunión mantenida el 27 de julio con el Gobierno ceutí «que culminó en un comunicado por una situación de emergencia con más de 1.000 entradas de migrantes en una semana, pero no teníamos ni idea de lo que ocurriría el 30 de julio».