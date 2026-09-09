Un «representante del menor» ayudará a agilizar los trámites de 2.004 niños en Ceuta

El Gobierno va a aportar un «representante del menor» para agilizar los trámites de reagrupamiento o redistribución de los 2.004 menores no acompañados censados actualmente en Ceuta

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha avanzado este miércoles que el Gobierno va a aportar un «representante del menor» para agilizar los trámites de reagrupamiento o redistribución de los 2.004 menores no acompañados censados actualmente en Ceuta.

«Estamos trabajando para el reagrupamiento familiar o la tutela del Gobierno marroquí y para que eso suceda es necesario un ‘representante del menor’, para lo que hemos habilitado una partida de dos millones de euros», ha comentado el ministro en declaraciones a los periodistas.