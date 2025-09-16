Contará con la participación de grandes nombres de la cocina isleña como Germán Ortega y Yareli Pérez

El programa de la Radio Canaria también cubrirá el certamen de cocina de ACYRE Canarias y profundizará en el mundo de la enología

Vuelve la rica y variada gastronomía canaria de la mano de ‘Con Cúrcuma‘ este miércoles 17 de septiembre a las 21:00 horas. El periodista y experto gastronómico Fran Belín inicia un nuevo viaje por los sabores y aromas de la cocina de las islas, en un episodio que reúne a figuras del sector.

El chef grancanario Germán Ortega (La Aquarela) abrirá el programa gastronómico de la Radio Canaria compartiendo sus impresiones sobre su participación en una nueva experiencia de Palacio Ico (Teguise Lanzarote) donde cocineros de las Islas que son estrella Michelín despliegan sus interesantes conocimientos, ponencias y degustaciones. Ortega pone de relieve aspectos relevantes de su concepto y cómo concilia sus platos míticos con la evolución de los mismos para mejorarlos más si cabe.

El chef con estrella Michelín, Germán Ortega. Plato creado por Germán Ortega.

El consumo de pescado fresco en el Archipiélago ha caído y el empeño de la Dirección General de Pesca del Gobierno canario es el de revitalizar esos datos.

Una muy buena opción es seguir recetas agradables que esta vez nos obsequia la chef Yareli Pérez (La Puipana, Fuerteventura), que también anima a usar el género marino como fuente de nutrición saludable.

El presidente de ACYRE Canarias, Pablo Pastor, avanza lo que será una nueva edición del certamen de cocina y pastelería, el 23 de septiembre en San Miguel de Abona, del que saldrán nuestros representantes para el campeonato nacional que tendrá lugar en Mallorca en el mes de noviembre.

Por su parte, Alexis García, maestro pastelero nacional y de los más reconocidos en España, trae a ‘Con Cúrcuma’ sus sensaciones, junto a Marlene Hernández, en tierras mexicanas y algunos de sus ‘descubrimientos’ para experimentar en su propio obrador.

Este sábado los fogones de la Radio Canaria se vuelven a encender

En la reanudación del fin de semana (sábado 20 de septiembre a las 00:00 horas), el periodista y escritor Sergio Lojendio profundiza acerca de los pros y contras del formato de los menús degustación, algunos para él demasiado largos, mientras que Fran Álvarez, enólogo de Presas Ocampo (Tacoronte-Acentejo), constituye «nuestros ojos» para saber el estado actual de los viñedos y la bodega.

El restaurador Manoj Lakani es excelente ejemplo de cómo reconvertir un concepto de hostelería por otro y así saber espolear alternativas viables, en su caso dar fin a su etapa a la cocina india para emprender un nuevo camino con los sabores genuinos de taberna.

El técnico de la DO El Hierro Alfredo Hernández resalta cuáles son las peculiaridades que hacen de esos vinos un portento y que nacen, además, de la viticultura heroica y en la «entrevista Vintage» rescatamos la conversación con Leidy García, cocinera peruana de Aromas y Sabor, restaurante peruano que participa en una ruta nacional de esa apreciada cocina.