La actuación en el puerto de Corralejo, con una inversión de casi 800.000 euros, ha permitido mejorar el pavimento, el alumbrado, la terminal de pasajeros y otros elementos

Concluyen las obras de acondicionamiento del puerto de Corralejo. Europa Press

Puertos Canarios ha finalizado las obras de acondicionamiento del puerto de Corralejo, en el municipio de La Oliva (Fuerteventura), con una inversión de 798.341,87 euros, sin incluir el IGIC.

La actuación se ha centrado en mejorar la funcionalidad, la seguridad y la calidad del servicio de una de las instalaciones con mayor tránsito de pasajeros de la red autonómica de puertos.

Los trabajos han incluido el acondicionamiento del muro espaldón, la renovación del pavimento del paseo peatonal y la instalación de nuevas barandillas, así como la sustitución del alumbrado por iluminación LED.

Mejora de la operatividad del puerto

También se ha actuado en la terminal de pasajeros y las marquesinas y se ha instalado un depósito de agua de 60 metros cúbicos para evitar posibles problemas de abastecimiento.

La intervención se completa con actuaciones de mantenimiento como la reposición de norays, la reparación de arquetas de saneamiento y el pintado de pilonas y balizas.

Puertos Canarios considera que estas mejoras refuerzan la seguridad y operatividad del puerto de Corralejo, una infraestructura de especial relevancia por su elevado volumen de pasajeros.