Rubén de la Barrera compareció ante los medios en la previa del encuentro que la UD Las Palmas disputará este domingo frente a la SD Eibar

De la Barrera: «El Eibar es peligroso al contraataque, pero también concede» / UD Las Palmas

El entrenador de la UD Las Palmas, Rubén de la Barrera, ha reconocido este viernes que la SD Éibar, rival el próximo domingo a domicilio, atraviesa por una «buena dinámica», con cinco victorias consecutivas, y que se trata de un rival «peligroso al contraataque» pero que también «concede», circunstancia que intentarán aprovechar para sumar los tres puntos en el estadio Ipurua.

Desde que el equipo armero cayó en la jornada inaugural de LaLiga Hypermotion 2026-2027 ante el Tenerife (1-3), cuenta todos sus encuentros por triunfos, a pesar de lo cual el equipo amarillo intentará «hacer un buen partido y ganar», como ya lo hizo su eterno rival blanquiazul con goles de Enric Gallego, Jesús Álvarez e Iván Chapela.

«Esperamos un partido complicado ante un equipo que atraviesa una buena dinámica, que mantiene el núcleo de jugadores de la temporada pasada y que tiene las ideas claras, pero vamos con toda la ilusión de hacer un buen partido y ganar en un escenario ilusionante para olvidar la última derrota en casa«, ha relatado el técnico coruñés en conferencia de prensa.

Mejorar tras el Burgos

Tras ese traspié en la jornada anterior ante el Burgos (1-2), con un gol encajado en el tiempo de prolongación, el equipo isleño ha afrontado la semana posterior con «mucha naturalidad, tal y como hacemos siempre, cuando ganamos y cuando no lo hacemos», ha dicho.

De la Barrera argumenta que el foco, más allá del resultado, está puesto «en seguir mejorando y creciendo para ser mejor equipo y crecer de una manera individual».

Las bajas y altas del equipo para el partido

A pesar de recuperar para la defensa a Álex Suárez y Nicholas Opoku -aunque no sabe cuántos minutos podrán aguantar ambos-, el preparador gallego seguirá teniendo un importante déficit en el lateral izquierdo por la ausencia de Enrique Clemente, lesionado para el próximo mes y medio.

Para su juicio, el centrocampista francés Enzo Loiodice hizo «un muy buen partido» en esa posición frente al Burgos, y no descarta volver a contar con él en Ipurua, porque le da «plenas garantías».

Ahora bien, ha esquivado responder de forma concluyente si está siendo injusto con Andrés Rodríguez, un defensa fichado este verano con la vitola de ser válido para las cuatro posiciones de la zaga.

«Siempre se es injusto cuando tienes que poner a once y hacer una serie de cambios, pero ese sentimiento lo tengo yo y todos los entrenadores de cualquier equipo. Ojalá pudiesen ser más las sustituciones«, ha explicado.

Por otra parte, celebra que el capitán del equipo, Kirian Rodríguez, haya dado «la mejor noticia recibida hasta el momento», tras comunicar el pasado fin de semana que ha superado una posible recaída de su enfermedad.

«Se ha quitado un peso de encima y ojalá pueda disfrutar de su día a día, de su profesión, y que eso le permita acercarse al nivel que todos sabemos que tiene«, ha subrayado el técnico coruñés.