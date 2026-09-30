Las 26 familias del edificio Dácil, en Bajamar, tienen 24 horas para abandonar sus viviendas después de que los informes técnicos no garantizaran la estabilidad del inmueble

La Gerencia de Urbanismo de La Laguna ha ordenado el desalojo cautelar y urgente del edificio Dácil, en Bajamar, después de que los informes técnicos realizados sobre el inmueble no garantizaran su estabilidad estructural. El Ayuntamiento ha activado vigilancia y recursos de alojamiento temporal para atender a las familias afectadas.

Los vecinos disponen de 24 horas para abandonar sus viviendas. El edificio presenta problemas en su infraestructura, por lo que el Consistorio ha ordenado el desalojo para poder ejecutar las obras necesarias.

Una situación que se repite siete años después

El problema del edificio Dácil ya se planteó hace siete años, aunque en aquella ocasión las 26 familias no tuvieron que abandonar sus viviendas. Los propietarios se comprometieron entonces a realizar las obras necesarias para solucionar los problemas detectados en el inmueble.

Sin embargo, según el Consistorio, una nueva inspección ha permitido comprobar que los trabajos no se han ejecutado. El Ayuntamiento atribuye esta situación a un conflicto con algunos propietarios, que no han permitido la realización de las obras previstas.

RTVC

Alojamiento alternativo para las familias

Ante esta situación, la Gerencia de Urbanismo ha decidido proceder al desalojo de todos los vecinos para poder acometer los trabajos correspondientes. La medida tiene carácter cautelar y urgente ante la falta de garantías sobre la estabilidad estructural del edificio.

El Ayuntamiento señala que todos los vecinos dispondrán de un lugar alternativo donde alojarse mientras duren las obras, además de los recursos de alojamiento temporal activados para atender a las personas afectadas.