Descubren una nueva especie de felino, la primera en más de un siglo

El descubrimiento de la nueva especie de felino, conocida como tilcayo, se ha producido en Bolivia

Un equipo internacional de científicos ha identificado una nueva especie de felino silvestre en los bosques nublados de los Yungas de Bolivia, un hallazgo que supone la primera descripción científica de una nueva especie de gato salvaje en más de un siglo.

Un ejemplar de *Leopardus tilcayo* —una especie recién identificada gracias a una investigación dirigida por la exploradora de National Geographic Paola Nogales Ascarrunz— camina por el refugio de animales Senda Verde, en la región de los Yungas (Bolivia), el 1 de septiembre de 2026. Fernando Faciole/National Geographic

La especie, bautizada como Leopardus tilcayo o gato tilcayo, ha sido identificada mediante el análisis de ADN de ejemplares históricos conservados en museos y de muestras de animales vivos, de acuerdo con National Geographic.

Los investigadores han determinado que lo que hasta ahora se consideraba un único grupo de felinos ampliamente distribuido está compuesto en realidad por al menos cinco especies diferentes.

El estudio, publicado este jueves en la revista científica Current Biology, ha sido realizado por un equipo internacional que incluye al científico Eduardo Eizirik, al investigador Jonas Lescroart y a la exploradora de National Geographic Paola Nogales Ascarrunz.

El tilcayo mide 46 centímetros y pesa kilo y medio

Close-up of Leopardus tilcayo cat, the only known individual of the newly identified species living in protective captivity, identified through research led by National Geographic Explorer Paola Nogales Ascarrunz, in Bolivia, September 1, 2026. Fernando Faciole/National Geographic/

El gato tilcayo es un pequeño felino que mide aproximadamente 46 centímetros desde la cabeza hasta el final del cuerpo y pesa cerca de 1,4 kilos, menos que un gato doméstico promedio.

Se distingue de sus parientes, las oncillas, por sus manchas de mayor tamaño, una cola más larga y delgada y un pelaje de tonalidad más apagada.

El ejemplar utilizado para la investigación es un macho de diez años que actualmente vive en el Santuario de Vida Silvestre Senda Verde, en Bolivia.

Su nombre científico rinde homenaje a las comunidades locales que encontraron al animal

El animal llegó al centro alrededor de 2017, después de que una familia local que lo mantenía en su vivienda lo entregara para que recibiera cuidados. Nogales Ascarrunz conoció al felino mientras colaboraba como voluntaria en el santuario.

El nombre científico Leopardus tilcayo rinde homenaje a las comunidades locales que encontraron y cuidaron al animal.

Los habitantes de la zona lo llamaban «Tilcayo», un nombre que los investigadores decidieron conservar para reconocer el conocimiento ancestral y la relación de las comunidades con el felino.

El análisis genómico también ha permitido validar formalmente otras cuatro especies de este grupo: Leopardus guttulus, L. emiliae, L. pardinoides y L. tigrinus, además de identificar una nueva subespecie en los Yungas de Perú, L. tigrinus antisuyo.

La exploradora de National Geographic Paola Nogales Ascarrunz, quien lideró la investigación que identificó a Leopardus tilcayo como una nueva especie, observa al felino en el refugio de animales Senda Verde, en la región de los Yungas (Bolivia), el 1 de septiembre de 2026. Fernando Faciole/National Geographic/

Cámaras para documentar la especie

Los científicos han utilizado la secuenciación completa del genoma y han recurrido a material genético de ejemplares conservados en museos de Europa y Estados Unidos.

Los investigadores todavía desconocen cuántos ejemplares de Leopardus tilcayo viven en estado silvestre.

Nogales Ascarrunz está instalando cámaras trampa en los bosques de los Yungas para documentar la especie, conocer su distribución, comportamiento y necesidades de hábitat, en una región amenazada por la deforestación y la minería.