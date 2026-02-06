Un fuerte ruido alertó a los vecinos la pasada noche en el barrio de La Angostura, en Santa Brígida

El desprendimiento ocurrió en la noche de este jueves en La Angostura, Santa Brígida. El derrumbe provocó daños materiales de consideración en varias viviendas frente a la plaza del barrio.

Vídeo RTVC

Las piedras se desprendieron desde varios metros de altura. Al alcanzar las viviendas, una de ellas impactó de lleno con la más alta, destrozando la azotea y la alcoba en la planta inferior. El resto de piedras rodaron varios metros hasta causar destrozos en un cuarto de aperos de otra vivienda.



Los bomberos se desplazaron al lugar y tras inspeccionar las viviendas permitieron el acceso de una de las personas vivía en una de las casas. En el interior se consiguió sacar algunos enceres y a las gatas que vivían con ellos.

Prohibido el acceso a una de la viviendas

Durante la mañana, los técnicos municipales inspeccionaron la zona y decidieron impedir el acceso a una de las viviendas afectadas, además de ordenar su precintado por el riesgo de colapso de la estructura.

Según el alcalde de Santa Brígida, por motivos de seguridad no permiten el acceso a la vivienda y los propietarios deben responsabilizarse de garantizar su estado.

El derrumbe destruyó algunas tuberías, por lo que, desde primera hora técnicos de Emalsa trabajan en la zona para intentar reestablecer el servicio de agua durante el día de hoy.