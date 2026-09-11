Detenido en Arrecife por intentar robar un móvil a cabezazos

El arrestado agredió a la víctima con varios cabezazos y después trató de clavarle un arma blanca en la pierna para robarle su teléfono móvil

Vehículo de la Policía Nacional.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Arrecife el pasado 31 de agosto, a un varón como presunto autor de los delitos de lesiones y de robo con violencia, cometido días antes en la capital.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 20 de agosto, cuando el presunto autor habría abordado a otro varón con la intención de apoderarse de su teléfono móvil.

Durante el asalto, el detenido habría agredido a la víctima mediante varios cabezazos, causándole lesiones en el rostro y una fractura nasal. A continuación, habría intentado agredirle con un arma blanca en el muslo logrando la víctima evitar que el arma le alcanzara directamente, aunque el objeto llegó a desgarrarle el pantalón.

Tras la agresión, el presunto autor consiguió finalmente apoderarse del teléfono móvil y abandonar el lugar. Debido a las lesiones sufridas, la víctima tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios. La investigación para esclarecer los hechos e identificar al responsable, la llevó a cabo por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría Local de Arrecife.

Ingreso en prisión

Gracias a las pesquisas realizadas, los agentes lograron identificar al presunto autor. Era conocido en la localidad y contaba con numerosos antecedentes policiales. Estuvo arrestado previamente en cuatro ocasiones durante el presente año, por delitos contra las personas y contra el patrimonio. Una vez localizado, se le detuvo el pasado 31 de agosto y trasladado a dependencias policiales para la práctica de las diligencias correspondientes.

Posteriormente, se llevó a cabo una rueda de reconocimiento en sede judicial. Una vez finalizadas las diligencias policiales el detenido pasó a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su ingreso en prisión.