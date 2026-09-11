Detenido en Arrecife por intentar robar un móvil a cabezazos

El arrestado agredió a la víctima con varios cabezazos y después trató de clavarle un arma blanca en la pierna para robarle su teléfono móvil
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Arrecife el pasado 31 de agosto, a un varón como presunto autor de los delitos de lesiones y de robo con violencia, cometido días antes en la capital.
Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 20 de agosto, cuando el presunto autor habría abordado a otro varón con la intención de apoderarse de su teléfono móvil.
Durante el asalto, el detenido habría agredido a la víctima mediante varios cabezazos, causándole lesiones en el rostro y una fractura nasal. A continuación, habría intentado agredirle con un arma blanca en el muslo logrando la víctima evitar que el arma le alcanzara directamente, aunque el objeto llegó a desgarrarle el pantalón.
Tras la agresión, el presunto autor consiguió finalmente apoderarse del teléfono móvil y abandonar el lugar. Debido a las lesiones sufridas, la víctima tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios. La investigación para esclarecer los hechos e identificar al responsable, la llevó a cabo por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría Local de Arrecife.
Ingreso en prisión
Gracias a las pesquisas realizadas, los agentes lograron identificar al presunto autor. Era conocido en la localidad y contaba con numerosos antecedentes policiales. Estuvo arrestado previamente en cuatro ocasiones durante el presente año, por delitos contra las personas y contra el patrimonio. Una vez localizado, se le detuvo el pasado 31 de agosto y trasladado a dependencias policiales para la práctica de las diligencias correspondientes.
Posteriormente, se llevó a cabo una rueda de reconocimiento en sede judicial. Una vez finalizadas las diligencias policiales el detenido pasó a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su ingreso en prisión.