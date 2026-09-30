El detenido ya está en prisión, después de pegar en la cara a un hombre de 21 años, una mujer de 66 y tratar violentamente de sacar de su coche a una conductora

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Santa Cruz de Tenerife después de que agrediera a tres personas con las que se cruzó en la calle, a una de las cuales además intentó robarle su vehículo. Ya está en prisión acusado de delitos de robo con violencia e intimidación, lesiones y amenazas.

Imagen de recurso Policía Nacional

Tres agresiones en una noche

Los hechos se produjeron entre la noche del pasado 5 de septiembre y la madrugada del día 6, cuando el detenido aprovechó «la vulnerabilidad circunstancial de las personas seleccionadas» para llevar a cabo conductas de carácter violento, informan este miércoles fuentes de la Comisaría provincial.

La primera agresión se produjo en el centro de la ciudad y la víctima fue un varón de 21 años al que le propinó un puñetazo en la cara que le causó un hematoma.

Tras ello, continuó el recorrido por calles adyacentes y agredió a una mujer de 66 años de forma sorpresiva, la cual también sufrió un impacto en la cara con la consiguiente fractura nasal y un importante edema en la zona periocular.

Horas más tarde, este varón se desplazó en tranvía hacia otra zona de la capital donde agredió a una mujer que se encontraba en el interior de su vehículo junto a una amiga, y trató de sacarla del mismo con el fin de sustraerlo.

Detenido poco después

Posteriormente, lo interceptaron por agentes de la Policía Nacional en una zona próxima al lugar donde ocurrió la última agresión.

La investigación policial permitió establecer una correlación de todos los incidentes citados. Al detenido se le imputó un delito de robo con violencia e intimidación en grado de tentativa, un delito de lesiones grave, un delito de lesiones leve y un delito de amenazas.

Tras su puesta a disposición de la autoridad judicial competente, se decretó su ingreso en prisión.