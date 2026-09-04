El programa de talleres con inscripción previa comenzará el jueves 10 de septiembre con la sesión técnica de teñido con tintes naturales

El Cabildo de Lanzarote recuerda que este lunes 7 se ha abierto el periodo para inscribirse en las actividades que requieren confirmar plaza en el programa de la 37.ª Feria de Artesanía de Lanzarote, que se celebrará del 10 al 15 de septiembre en Mancha Blanca, Tinajo.

Imagen cedida por el Cabildo de Lanzarote.

Participación de la ciudadanía

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, subrayó que “la verdadera esencia de la Feria está en poder experimentar la artesanía con nuestras propias manos. Estos talleres son una puerta de entrada para conocer, valorar y transmitir oficios que forman parte de nuestra historia, y por eso animamos a la ciudadanía a participar activamente en ellos”.

Por su parte, el consejero de Cultura, Jesús Machín, señaló que “la artesanía es una de las expresiones más auténticas de la cultura canaria. Participar en estos talleres supone acercarse a un conocimiento ancestral que debemos proteger y difundir, porque cada pieza y cada oficio encierra parte de nuestro legado común”.

En tanto, la consejera de Artesanía, Aroa Revelo, destacó que “la artesanía es el lenguaje que nos conecta con nuestra historia y con la creatividad y el ingenio de quienes nos precedieron. A través de la Feria y de estas actividades, ofrecemos a la población la posibilidad de formar parte de ese legado y contribuir a que siga vivo en el presente y en el futuro”.

Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de inscripción a partir de las 09:00 horas del lunes 7, mediante la página web artesaniadelanzarote.com

Inscripción previa

El programa de talleres con inscripción previa comenzará el jueves 10 de septiembre con la sesión técnica de teñido con tintes naturales, impartida por la artesana Margot Machado Silva (Artesanía Uruguay). Al día siguiente, viernes 11, se celebrarán las propuestas de joyería textil a cargo de Silvia Llopart Guevara (Artesanía Uruguay), y el taller de marquetería impartido por el artesano Paco Dorta Déniz.

Durante el fin de semana, las actividades tradicionales continúan el domingo 13 de septiembre con el taller de iniciación al trazado tradicional de barcos, del artesano Agustín Jordán Romero, seguido por la tarde de la actividad de transformación de la naturaleza con Luis Piriz Cattarino (Artesanía Uruguay).

La programación se completa el lunes 14 con el taller de acercamiento a la calabaza de Lucía Tammaro y las piezas con historia de María Lasarga Escobar (ambas de Artesanía Uruguay). Finalmente, el martes 15 cerrará las jornadas con el taller de impresión botánica en lana a cargo de Fabiana Gómez (Artesanía Uruguay) y el taller de alfarería tradicional impartido por los artesanos Aquilino Antonio Rodríguez Santana e Hirahi Rodríguez.