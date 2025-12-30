El Circuito Islas Canarias regresa a lo grande al Rally Islas Canarias – Rally de España, como punto de partida de las bodas de oro que celebra en 2026

El Circuito Islas Canarias, punto de partida del 50 Rally Islas Canarias – Rally de España

35 años después de la última edición en la que estuvo encuadrado, y gracias a la voluntad y al esfuerzo organizativo del Rally Islas Canarias – Rally de España, el clásico trazado grancanario se reincorpora al rutómetro, como escenario elegido para formar parte por primera vez de una prueba del WRC (World Rally Championship).



Un nuevo hito en el histórico del Circuito Islas Canarias, que albergará un tramo completamente inédito, compuesto por 2.60 kilómetros cronometrados, trazados de principio a fin sobre asfalto. Toda una novedad para una pista con casi medio siglo de historia, donde se ha competido tradicionalmente sobre gravilla.

Manteniendo la tradición de la Carrera de Campeones y de los Fórmula Rally de otras épocas, los vehículos tomarán la salida emparejados, y se medirán en paralelo por el tramo espectáculo BP Ultimate – Circuito Islas Canarias; el primero del recorrido del 50 Rally Islas Canarias – Rally de España.



Las entradas para el público se pondrán a la venta el próximo viernes, 2 de enero, a través de la web oficial de la prueba.

La prueba celebra sus bodas de oro

El Rally Islas Canarias celebrará su 50 edición del 23 al 26 de abril de 2026 como parte del Campeonato del Mundo de la especialidad, en concreto como quinta prueba del circuito.

La prueba canaria formará parte del WRC y lo hará en una edición especialmente significativa: la número 50, una celebración de las bodas de oro.

El 50 Rally Islas Canarias será la segunda cita netamente de asfalto del calendario del WRC, consolidando su posición como referencia internacional en esta superficie.