La Brigada ‘Canarias’ XVI (BRICAN XVI) ha organizado este despliegue de su grupo táctico en El Hierro, que incluye movimientos a pie y en vehículos, para ejercer una labor de vigilancia y disuasión dentro de las operaciones de las Fuerzas Armadas

Regimiento de Infantería “Canarias” 50. Imagen Mando de Canarias

Efectivos del Regimiento de Infantería ‘Canarias’ número 50 realizarán a partir de este domingo patrullas terrestres en la isla de El Hierro con el objetivo de reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad del territorio nacional.

La Brigada ‘Canarias’ XVI (BRICAN XVI) ha organizado este despliegue de su grupo táctico, que incluye movimientos a pie y en vehículos, para ejercer una labor de vigilancia y disuasión dentro de las operaciones de las Fuerzas Armadas, ha informado el Ministerio de Defensa.

Exposición de material el 17 de septiembre en la plaza de Valverde

Como parte de las actividades programadas para acercar las tropas a la población civil, los militares han previsto llevar a cabo una exposición de su material el 17 de septiembre, en la plaza del municipio de Valverde.

Estas tareas constituyen una de las principales misiones de los efectivos castrenses en tiempos de paz para anticiparse a cualquier eventualidad que pueda comprometer la estabilidad y la defensa integral del territorio.

La presencia de los soldados busca facilitar a las unidades un mayor conocimiento del terreno y de la realidad social de El Hierro, además de fomentar la integración y fortalecer los vínculos con la ciudadanía.

El teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, ejerce además como comandante del Mando Operativo Terrestre y planifica estas labores de seguridad de forma coordinada con las autoridades civiles en el archipiélago canario, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y en las islas Baleares.