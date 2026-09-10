El alcalde pide colaboración ciudadana para detener a los autores de robos de cubos de basura, fregaderos y agua corriente

Vídeo RTVC.

En Valverde, El Hierro, los vecinos están preocupados por los recientes robos ocurridos en el cementerio municipal de El Mocanal.

El alcalde de la capital herreña, Carlos Brito, ha denunciado en el programa «Buenos Días Canarias» esta situación y ha pedido colaboración ciudadana para intentar detener a los autores de estos hurtos.

Cementerio de El Mocanal, Valverde. Imagen: RTVC/ Eduardo Pulido.

Brito ha señalado que en los últimos día han sido sustraídos contenedores de basura, baterías, fregaderos y hasta cubas de agua. Aseguró que la policía municipal está ya al tanto de estos robos. Añadió que si no quedara otro remedio está sobre la mesa la posibilidad de instalar cámaras de seguridad en este camposanto.