Grandes artistas como Compagnie de La Leberté, Peter Shub, Peter Ercolano, Paul Morocco estarán en la presente edición del Cabaret FIC XX años

Peter Shub será uno de los grandes artistas que estarán en la presente edición del Festival Internacional Clownbaret FIC 2026. Imagen cedida por la organización

El Festival Internacional Clownbaret, FIC 2026, celebra este año un aniversario muy especial, veinte años escribiendo la historia del clown y el circo en Canarias. Las funciones programadas traen a grandes maestros como Compagnie de La Liberté, Peter Shub, Peter Ercolano y Paul Morocco, pero también a una representación de los artistas de esta edición en el Cabaret FIC XX años.

3 de octubre en el Teatro Leal

El primero será el lagunero Teatro Leal y lo hace con el Cabaret FIC XX años, el día 3 de octubre a las 20:30 h. Una celebración del espíritu del festival, para todos los públicos, que convierte el emblemático teatro lagunero en el gran escenario del clown internacional y ofrece una oportunidad excepcional para disfrutar, en una misma noche, de La Churry, maestra de ceremonias del cabaret, Peter Shub, uno de los grandes maestros del clown contemporáneo. Peter Ercolano, actor, clown y creador escénico especializado en clown contemporáneo y comedia física. Wilbur, gimnasta, actor y artista de circo, campeón de España de acrosport y antiguo integrante del Cirque du Soleil y José Luis Redondo, un personaje que combina humor físico, improvisación y una gran conexión con el público.

4 de octubre en el Espacio La Granja

El 4 de octubre a las 19:00 h. llega al Espacio La Granja Peter Shub con su espectáculo Stand up and fall down. Sesenta minutos de exquisito absurdo en manos de uno de los grandes maestros contemporáneos del humor, artista multipremiado y dueño de un lenguaje escénico inconfundible. Una propuesta de comedia física minimalista, precisa y universal, donde cada gesto contiene una historia. Peter Shub estará también el 8 de octubre en el Teatro Cine Realejos a las 20:30 h.

4 de octubre, Teatro El Sauzal

El 4 de octubre en el Teatro El Sauzal a las 18:00 h. damos la bienvenida a Compagnie de la Liberté con aaAhh BIBI. Con o sin nariz roja, solo o acompañado, Julien Cottereau despliega un ballet mudo, delirante y lleno de imaginación. A través de su personaje BIBI, nos invita a descubrir un circo idealista y absurdo, donde desfilarán artistas excéntricos, acróbatas temerosos, equilibristas enamorados y animales indomables. Un universo sin palabras que nos transporta a un lugar donde donde emocionarse y reír van de la mano.

6 de octubre, Auditorio Guía de Isora

El 6 de octubre a las 19:00 h. en el Auditorio Guía de Isora tendremos al maestro Peter Ercolano con su espectáculo Vida de un payaso. Su show nos trae una combinación de sketches, personajes delirantes e interacción constante con el público. Lejos de la imagen tradicional de nariz roja, peluca y traje colorido, el payaso se revela aquí como algo mucho más profundo: un verdadero «guerrero del buen humor», un transmisor de positividad y un defensor de la alegría en la vida cotidiana. Peter Ercolano es actor y creador escénico, especializado en el arte del clown contemporáneo, entendiéndolo como una herramienta de conexión humana, juego y transformación emocional.

Auditorio Capitol de Tacoronte

Las funciones de teatro culminan el 10 de octubre a las 20:30 h. en el Auditorio Capitol de Tacoronte y los artistas integrantes de Paul Morocco, que ofrecen el espectáculo Dúo Olé. Morocco se formó como artista callejero en Nueva Orleans y descubrió su pasión por la conexión con el público, a la vez que desarrolló su característico talento para la improvisación. El espectáculo original se estrenó en el London Mime Festival en 1990 y, un año más tarde, llegó al Fringe de Edimburgo, donde fue reconocido con dos premios. En 1996, Morocco se unió a Guillermo De Endaya y Marcial Heredia. Desde entonces, Olé sigue conquistando escenarios de todo el mundo, consolidándose como un auténtico espectáculo de culto internacional.