El texto del Manifiesto de El Hierro, leído el 5 de septiembre de 1976 por Aurelio Ayala, reivindicó el papel de las islas en el mundo y la cultura como elemento esencial de su identidad

El 5 de septiembre de 1976, Aurelio Ayala leía en El Hierro un manifiesto que reivindicaba el lugar de Canarias en el mundo y el papel de la cultura en la construcción de su identidad.

El texto, elaborado por artistas, poetas e intelectuales canarios como Martín Chirino, Leopoldo Emperador, Tony Gallardo, Eugenio Padorno y Manuel Padorno, entre otros.

El Manifiesto del Hierro cumple 50 años como símbolo de la identidad y la cultura de Canarias. RTVC

El documento, formado por siete puntos, defendía la pintadera como símbolo de identidad, la conexión de Canarias con África y el apoyo a las reivindicaciones de las masas canarias.

Fuerte reacción en la sociedad

Leopoldo Emperador, que participó en su elaboración con apenas 23 años, recuerda aquel momento como una etapa de ruptura frente a los esquemas establecidos. La iniciativa provocó una fuerte reacción en una sociedad todavía marcada por el franquismo.

acto institucional, en el que el artista y firmante Leopoldo Emperador leerá el texto original de 1976. María Fernández

La lectura coincidió con la inauguración de El Arado o Monumento al Campesino, de Tony Gallardo, una obra dedicada a la dureza de la vida en el campo y convertida también en símbolo de libertad y democracia.

Medio siglo después, ambos elementos permanecen ligados a un momento clave en la reivindicación de la identidad y la cultura de Canarias.