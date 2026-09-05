Transportes autoriza la instalación temporal de carpas en 16.000 metros cuadrados del muelle de Poniente tras el rechazo de la Autoridad Portuaria

El Gobierno toma el control del Puerto de Ceuta para alojar a más de 1.000 migrantes. EFE

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha firmado este sábado una orden para tomar el control del Puerto de Ceuta y autorizar la instalación temporal de carpas para acoger a más de 1.000 migrantes en el muelle de Poniente.

La decisión se produce después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta rechazara este viernes la instalación solicitada por la Secretaría de Estado de Migraciones.

Las instalaciones contarán con diversas zonas

La orden, amparada en la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, permite ocupar 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario.

Las instalaciones contarán con zonas de descanso, enfermería, servicios sanitarios y atención social, además de oficinas y un espacio de seguridad.

Transportes justifica la medida por la “excepcionalidad de la situación en Ceuta” y autoriza el uso de una zona del puerto que ya está abierta a la ciudad.