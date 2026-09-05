Para el PP las medidas adoptadas por el Gobierno de España son «absolutamente insuficientes» porque «falta verdad, sobra mentira y sobran excusas»

El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, ha reclamado al Gobierno de España «cerrar las fronteras» para evitar que se produzcan más muertes de migrantes irregulares en aguas del archipiélago, ya que sería la «mejor manera» de salvar vidas ante el aumento de pateras y cayucos en las últimas fechas.

Presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez.

Así lo ha dicho este sábado en declaraciones a los medios de comunicación después de que esta semana haya llegado una embarcación irregular a Gran Canaria en la que según la ONG Caminando Fronteras habrían muerto 85 personas, entre ellos un bebé, «porque pensaban que iban a una vida mejor y se les terminó la vida».

«Un país como el nuestro no puede ser de puertas abiertas. Inmigración sí, regular, ordenada y legal», ha subrayado para insistir en que la mejor manera de poder salvar vidas es cerrando la frontera».

Domínguez ha hecho especial hincapié en que existe preocupación en Canarias por el incremento de las llegadas de embarcaciones a las islas en las últimas fechas.

Declaraciones de Fúnez

La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha afirmado que antes de abordar el «reparto» de los menores migrantes no acompañados que continúan en Ceuta tras «la invasión de unas 80.000 personas» que sufrió la ciudad autónoma a finales de julio, habría que hablar de «retorno».

Imagen de la vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez.

«El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, dijo en Ceuta que todos iban a retornar a su país de origen. Y no habló de edades, habló de todos», ha señalado este sábado en unas declaraciones a los medios de comunicación en Tenerife, donde ha participado en el acto con el que ha arrancado el curso político de los populares tinerfeños.

Comunidades autónomas

Fúnez ha hecho especial hincapié en que, ante un eventual nuevo reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas, debe hablarse «primero de retorno que de reparto«, y siempre pensando en el interés superior del menor.

«Nosotros queremos proteger a los menores, por supuesto. El PP va a defender siempre el interés superior del menor», ha manifestado para reclamar a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que explique por qué considera que un menor estaría «más y mejor atendido» en un centro de menores de Barakaldo, Sabadell o Fuenlabrada que junto a su familia.

La popular ha insistido en «nadie» del Gobierno ha explicado por qué un menor estaría mejor en un centro tutelado que con su familia, entendiendo que, «como dice la ley», primero se debe intentar conseguir el retorno. «Es la mejor garantía de defensa del bien superior del menor», ha asegurado.

Centros educativos

Por otro lado, el Fúnez ha comentado que pudo comprobar personalmente la situación durante una visita a Ceuta el pasado 11 de agosto, donde, según ha relatado, encontró a «gente deambulando de un sitio a otro» y a ciudadanos que «lo pasan mal» porque se sienten «en una situación de inseguridad» y todavía no han podido recuperar la normalidad.

Ante el inicio del curso escolar, ha advertido asimismo de la situación de algunos centros educativos en los que durante agosto fueron alojadas personas ante la falta de espacios para atender a los menores. «Habrá que ver cómo comienza el curso escolar en unos centros educativos donde alojaron a muchas personas porque no sabían dónde meter a sus menores», ha apuntado.

Gobierno de España

En este sentido, la popular ha tildado las medidas adoptadas por el Gobierno de España de «absolutamente insuficientes» porque «falta verdad, sobra mentira y sobran excusas», además de no haberse puesto «los medios suficientes para poder atender» la situación.

También ha recordado que el Gobierno de España, a través del presidente y de los ministros Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, se comprometió, según ha indicado, a retornar a sus países de origen a las personas que hubieran entrado irregularmente en Ceuta, y «un mes después, esas personas que tenían que retornar a su país de origen no lo han hecho».

Por ello, el PP ha pedido el cumplimiento de la Ley de Extranjería y ha señalado que corresponde al Gobierno «cumplirla en primer lugar» abriendo los expedientes necesarios para que se produzcan los retornos y Ceuta «recupere la normalidad».

Policía Nacional

Preguntada por si está a favor de que el Gobierno haga públicos todos los informes de seguridad relacionados con los acontecimientos de Ceuta, ha defendido la necesidad de que exista «absoluta transparencia» y ha cuestionado la actuación del Ejecutivo.

«Si hay dos términos absolutamente incompatibles son el Gobierno de Pedro Sánchez y la transparencia», ha afirmado para considerar que el Ejecutivo debería haber tenido en cuenta esos informes antes de que se produjeran los acontecimientos.

La popular ha dicho que el Gobierno estaba advertido de lo que podía ocurrir y ha señalado que así lo habían hecho el CNI y determinados ámbitos de la Policía Nacional.