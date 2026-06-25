El grupo RTVC centra su programación en el seguimiento del terremoto de Venezuela

Durante toda la jornada, la televisión, la radio, rtvc.es y las redes sociales ofrecerán especiales informativos, conexiones en directo, un minuto a minuto y testimonios para seguir de cerca la evolución de la emergencia en Venezuela

Televisión Canaria y La Radio Canaria han modificado este jueves 26 de junio su programación para realizar un seguimiento especial de la grave situación que atraviesa Venezuela tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que ha sacudido el país. A las 12:30 horas, el balance provisional se sitúa en al menos 164 fallecidos y cerca de un millar de heridos. Unas cifras que han ido aumentando a lo largo de toda la mañana, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

Los estrechos lazos que unen Canarias y Venezuela convierten esta tragedia en un asunto de especial relevancia para el Archipiélago. Como parte de su labor de servicio público, los Servicios Informativos de Televisión Canaria y La Radio Canaria, junto con los medios digitales de RTVC,dedicarán toda la jornada al seguimiento de la emergencia, con conexiones en directo y testimonios desde ambos lados del Atlántico para acercar a la audiencia la última hora de la emergencia.

Televisión Canaria, volcada con la actualidad de Venezuela

Desde las07:45 horas, Buenos Días Canarias, presentado porIsaac Tacoronte, ha dedicado una programación especial al seguimiento de la emergencia.

Durante toda la mañana, el programa ha recogido el testimonio de venezolanos residentes en Canarias, que han relatado con preocupación cómo están viviendo la situación y el contacto con sus familiares. También ha entrevistado al vicepresidente de la Unión Canario Venezolana, Agustín Rodríguez; ha conectado en directo con la periodista Lila Vanorio desde Caracas para conocer la evolución de la situación sobre el terreno; y ha contado con el análisis del director del Área de Vigilancia Volcánica de INVOLCAN, Luca D’Auria, entre otros invitados.

Por su parte, el viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, José Luis Perestelo, ha explicado que el Ejecutivo autonómico mantiene contacto permanente con la Embajada de España en Caracas, las entidades canarias en Venezuela y las familias afectadas. El viceconsejero ha señalado que el Gobierno de Canarias pondrá «todos sus recursos y su trabajo» al servicio de los canarios residentes en Venezuela y del pueblo venezolano ante una tragedia que ha calificado de «muy importante» para un pueblo hermano.

El especial también ha seguido la actividad institucional del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que ha suspendido su agenda para permanecer pendiente de la evolución de la crisis.

El informativo ha ampliado su duración hasta las 12:00 horas, momento en que ha dado paso al magacín informativo ‘Ponte al día‘, con Wendy Fuentes y Pedro Machín, y a la comparecencia del vicepresidente del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello.

El Telenoticias 1, con Fátima Plata y Fernando Timón, ofrecerá una edición centrada en Venezuela, con las repercusiones internacionales del terremoto, la respuesta institucional en Canarias y la situación sobre el terreno. El informativo contará con la participación en directo de la cónsul de Venezuela en Canarias, María Elizabeth Seijo Candamio, conexiones con la cadena venezolana Venevisión y con la periodista Lila Vanorio desde Caracas, además de entrevistas con expertos para explicar el carácter excepcional del doble seísmo y con representantes del Instituto Geográfico Nacional, que detallarán cómo se registró el terremoto desde la red sísmica española.

El programa incluirá testimonios de canarios y canarias con familiares y vínculos en Venezuela. Entre ellos, el de un canario que vivió el terremoto de 1967 y que ahora sigue con preocupación la evolución de esta nueva tragedia.

Los servicios informativos trabajan, además, en el desplazamiento de un equipo propio a Caracas, en cuanto las condiciones lo permitan y se reabra el tráfico aéreo.

A las 16:00 horas, durante la emisión de ‘El tiempo vuela’, Televisión Canaria ofrecerá en directo la comparecencia prevista en Presidencia, con Marta Modino desde el plató de Tenerife, para informar de las últimas novedades sobre la emergencia.

La actualidad de Venezuela seguirá ocupando buena parte de la tarde en ‘Hay que verlo’, con Laura Afonso, y volverá a tener un espacio destacado en ‘Telenoticias 2’, a las 20:30 horas, presentado por Marta Modino y Antonio Cárdenes. A las 22:30 horas, ‘La Retranca’, con Mayer Trujillo y Marta Rodríguez, retomará el especial con la última hora desde Venezuela, conexiones en directo, el análisis de la situación humanitaria y testimonios de la comunidad venezolana en Canarias.

La directora de los Servicios Informativos de RTVC, Marta Cairós, destaca que «la prioridad es ofrecer un servicio público útil y cercano para una comunidad especialmente vinculada con Venezuela», con un seguimiento permanente de la emergencia y atención a las familias canarias y venezolanas afectadas.

La Radio Canaria conecta con Venezuela durante toda la jornada

La cobertura especial en La Radio Canaria comenzó a las 06:00 horas en ‘De la noche al día’, con Estíbaliz Pérez y Mayer Trujillo. Desde primera hora, la radio pública canaria se desplazó al Consulado de Venezuela en Canarias, para seguir de cerca la llegada de personas que buscaban noticias de sus familiares y resolvían dudas sobre la situación en el país. A lo largo de la mañana, el programa mantuvo conexiones permanentes con el consulado e incorporó las voces de representantes institucionales, expertos en emergencias, periodistas y ciudadanos canarios y venezolanos para ofrecer un seguimiento riguroso y de servicio público de la crisis.

El director de La Radio Canaria y presentador del programa, Mayer Trujillo, explica que el objetivo ha sido «conectar todo el rato con Venezuela, conociendo la última hora con gente de aquí y gente de Venezuela». Trujillo destaca además la especial repercusión que tiene esta tragedia en Canarias, «tenemos allí a unos 70.000 canarios y aquí viven muchísimos venezolanos pendientes de sus familiares. Hay mucha incertidumbre y necesidad de saber qué está ocurriendo».

La programación especial contó también con la participación de expertos, como el geólogo Raúl Pérez, del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), quien explicó que se trata del terremoto de mayor magnitud registrado en Venezuela desde 1900 y señaló que la falla responsable «llevaba cien años acumulando deformación».

La cobertura continuó en ‘La Alpispa’, con Mercedes Martín y Eugenio González, que mantuvo un especial entre las 10:00 y las 13:00 horas centrado en la emergencia. El programa dio voz a representantes institucionales, especialistas y miembros de la comunidad venezolana residente en Canarias.

Entre las entrevistas destacó la del presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, quien recordó los históricos lazos migratorios entre ambas tierras y señaló que «hubo un momento de la historia en que había más herreños en Venezuela que en la propia isla de El Hierro».

La cónsul general de Venezuela en Canarias, María Elizabeth Seijo Candamio, también intervino en directo para informar de las gestiones realizadas con el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Delegación del Gobierno en Canarias y el resto de consulados venezolanos en España. Asimismo, facilitó el teléfono de atención 608 670 628, habilitado para que familiares y personas afectadas puedan realizar consultas sobre desaparecidos, localizar a sus allegados o resolver cualquier duda relacionada con la emergencia.

A lo largo de toda la jornada, la programación de La Radio Canaria mantiene el foco informativo sobre Venezuela con espacios como Canarias a la una, El Deportivo, los boletines informativos, Roscas y Cotufas y Canarias al Cierre, que continuarán actualizando la evolución de la emergencia, el despliegue de los servicios de rescate, la respuesta institucional y los testimonios de canarios y venezolanos afectados por el seísmo.

La cobertura continúa en rtvc.es y las redes sociales

La cobertura especial también se desarrolla en los canales digitales de RadioTelevisión Canaria. La página web (www.rtvc.es) ofrece un espacio específico dedicado al terremoto de Venezuela, con un minuto a minuto que recoge la última hora de la emergencia, además de una señal permanente en directo a través de Reuters para seguir la evolución de la situación.

También en las redes sociales del grupo se mantiene una actualización constante con las últimas noticias, información de servicio público y contenidos relacionados. Además, el perfil de Instagram ha habilitado un buzón de ayuda para que las personas que necesiten localizar a familiares o requieran información puedan ponerse en contacto con los servicios informativos.

Con este despliegue informativo en radio, televisión, web y redes sociales, RTVC refuerza su compromiso de ofrecer una información rigurosa, útil y cercana en una jornada de especial relevancia para Canarias, acompañando a la ciudadanía y a las miles de familias del Archipiélago con vínculos en Venezuela.