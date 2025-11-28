‘El Jefe Soy Yo’, un homenaje a los autónomos de Canarias

Televisión Canaria estrena este nuevo formato cargado de pedagogía y humor que muestra el día a día de los canarios y canarias que trabajan como autónomos

El cómico Kike Pérez conocerá las historias más particulares y tratará de meterse en la piel de los autónomos. Además, le acompañará un co-presentador creado íntegramente con IA

Televisión Canaria estrena ‘El jefe soy yo’ el próximo martes 2 de diciembre, a las 23:30 horas, justo después de la emisión de ‘Noveleros’. Protagonizado por el humorista Kike Pérez, se presenta como un homenaje al tejido autónomo canario cargado de humor y pedagogía, dando voz y visibilidad a quienes sostienen, con empeño y sacrificio, servicios, negocios y sueños en todo el Archipiélago.

Cada martes, Kike Pérez se lanzará a descubrir a las autónomas y autónomos más particulares de Canarias, esos que viven entre el esfuerzo y las mejores historias humanas. Con grandes dosis de humor, emoción, situaciones inesperadas y mucho juego televisivo, Kike Pérez no solo escuchará las mejores historias de autónomos y autónomas. También asumirá el papel de jefe, metiéndose en sus trabajos, poniéndose a prueba, generando situaciones inesperadas y aprendiendo a sobrevivir al día a día del mundo autónomo.

Kike Pérez metido en el papel de un jardinero, un broker y un cocinero.

Además, este formato, producido por Pura Vida Contents & Distribution con el apoyo de RTVC y la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, es el primero en Canarias en contar con un co-presentador realizado íntegramente con Inteligencia Artificial (IA).