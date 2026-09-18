La Policía Nacional investiga el robo con violencia ocurrido durante la noche de este jueves en el centro comercial de Telde y busca a cinco implicados

RTVC

La Policía Nacional investiga un robo con violencia cometido durante la noche de este jueves, 17 de septiembre, en una joyería del Centro Comercial Las Terrazas, en Telde, de donde los asaltantes se llevaron joyas valoradas en unos 50.000 euros.

Según ha informado la Policía Nacional, cuatro individuos encapuchados participaron presuntamente en el atraco. Los sospechosos fracturaron los cristales de los expositores del establecimiento y sustrajeron diversas piezas de joyería antes de emprender la huida.

Imagen de archivo. Policía Nacional

Dos vehículos para escapar

La investigación apunta a que los cuatro asaltantes contaron con la colaboración de una quinta persona, que supuestamente se encargó de conducir uno de los vehículos utilizados para abandonar el lugar.

Los cinco implicados huyeron a bordo de dos vehículos, uno de los cuales constaba como sustraído. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del robo y determinar la identidad de todos los participantes.

Por el momento, no se han producido detenciones. Los agentes trabajan en la identificación y localización de los cinco presuntos implicados en el asalto.