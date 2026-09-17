Fallece un cazador en la zona de la Punta del Hidalgo, en Tenerife

El hombre, un cazador conocido en la zona, estaba con su hermano en ese momento y no se conocen más detalles de lo ocurrido

Este jueves fallecía en la zona de la Punta del Hidalgo, en Tenerife, un cazador. Ocurrió en pleno Macizo de Anaga, en concreto, en la zona trasera del Roque Dos Hemanos. La víctima, de unos 40 años, se encontraba de ca junto a su hermano. Son dos conocidos cazadores de la zona del Casería de Chinamada.

La investigación la lleva la Policía Nacional, que no ha desvelado más detalles. Sin embargo, fuentes cercanas al caso apuntan a un posible resbalón porque durante la mañana ha llovido y el suelo se encontaba mojado, lo que pudo provocar una caída al vacío.

El cuerpo fue localizado por el helicóptero del GEs. En la operaición han participado también Policía Local, Bomberos de Tenerife y agentes rurales.