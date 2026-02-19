El archipiélago supera ampliamente la media nacional en la constitución de préstamos sobre viviendas

La firma de hipotecas constituidas sobre viviendas en Canarias experimentó un crecimiento del 29,1 % en diciembre en comparación con el mismo mes del año anterior. El capital prestado aumentó más de un 51 % respecto al mismo mes del año anterior.

Canarias experimentó un crecimiento del 29,1 % en diciembre / Europa Press

Este dato, publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), consolida una tendencia positiva al sumar dos meses consecutivos de ascensos.

Más operaciones y mayor capital prestado

El número total de operaciones hipotecarias sobre viviendas se situó en 1.239 durante el mes de diciembre. Este incremento regional contrasta positivamente con la media nacional, que registró una subida general más moderada del 17,4 %.

Además de firmarse más hipotecas, también aumentó de forma significativa el volumen de los préstamos. En Canarias se prestaron 184,82 millones de euros para la compra de viviendas, lo que supone un 51,89 % más de capital que hace un año.

No obstante, si se compara con el mes inmediatamente anterior (noviembre), el capital prestado descendió un 21,6 %.

Balance total de fincas y cancelaciones

Atendiendo al total de fincas, en la región se constituyeron 1.976 hipotecas, alcanzando un desembolso global de 503,42 millones de euros. La inmensa mayoría de estas operaciones recayó sobre fincas urbanas (1.930), mientras que solo 46 correspondieron a fincas rústicas.

Dentro de las fincas urbanas, el grueso fueron las 1.239 hipotecas sobre viviendas, seguidas de 11 operaciones en solares y 680 en otro tipo de inmuebles. Por otro lado, durante el mes de diciembre también se cancelaron 2.770 préstamos sobre fincas en el archipiélago, de los cuales 1.810 correspondían a viviendas.

Canarias, entre las líderes a nivel nacional

A nivel estatal, la firma de hipotecas creció en todas las comunidades autónomas con la única excepción de Asturias, que sufrió una caída del 4,07 %. Canarias se posicionó en el grupo de cabeza en cuanto a crecimiento de firmas (+29,06 %), ocupando el tercer lugar por detrás de La Rioja (+35,29 %) y Castilla-La Mancha (+30,61 %)

En lo que respecta al incremento del capital prestado, el archipiélago canario fue la segunda comunidad autónoma con mayor subida de todo el país, superada únicamente por Cantabria.