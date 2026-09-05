A los heridos se les trasladó en ambulancia al Hospital de San Juan de Dios con traumatismos de carácter moderado

Un hombre y una mujer de 25 años resultaron heridos moderados a última hora de la tarde de este viernes tras chocar la motocicleta en la que iban con un turismo en la vía TF-5, en concreto en las inmediaciones del acceso a Guamasa y dentro del municipio de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife).

Imagen archivo RTVC.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a los dos ocupantes de la moto. Ambos sufrieron ambos traumatismos de carácter moderado. Por tanto, se les trasladó en ambulancia al Hospital San Juan de Dios.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de regular el tráfico en la vía y de realizar el atestado correspondiente.