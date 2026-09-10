La neumóloga Belén Montero Fole recomienda consultar con un especialista si persiste más de ocho semanas y dificulta la realización de tareas cotidianas

La neumóloga Belén Montero Fole

La tos crónica puede entenderse como una patología propia y no únicamente como un síntoma asociado a otras enfermedades. Por este motivo, puede requerir un tratamiento específico, según señala Hospiten.

La Dra. Belén Montero Fole, neumóloga del Hospital Universitario Hospiten Bellevue y Hospiten Tamaragua, explica que la tos se clasifica en función de su duración. Puede ser aguda, subaguda o crónica, dependiendo del tiempo que persista.

La especialista detalla que la tos crónica afecta aproximadamente a entre el 5% y el 10% de la población adulta mundial. Además, constituye uno de los principales motivos de consulta en los servicios de Neumología.

El estudio de esta patología requiere un abordaje individualizado que tenga en cuenta la medicación habitual del paciente y otras enfermedades que pueden estar relacionadas con la tos. Entre ellas se encuentran el síndrome de tos de las vías respiratorias altas, el asma, la bronquitis eosinofílica y el reflujo gastroesofágico.

La tos crónica no suele estar relacionada con un cáncer

Una de las principales preocupaciones de las personas que acuden a consulta después de varias semanas tosiendo es que la tos pueda ser un síntoma de cáncer de pulmón.

Sin embargo, la Dra. Montero recuerda que menos del 2% de las personas que consultan por tos crónica reciben finalmente un diagnóstico positivo de cáncer de pulmón. “La inmensa mayoría de los casos se explica por causas mucho más frecuentes y tratables”, apunta.

No obstante, la especialista señala que, en el momento de recibir un diagnóstico de cáncer de pulmón, entre el 65% y el 70% de los pacientes presentan tos.

Cuándo consultar por tos persistente

La neumóloga recomienda consultar con un profesional sanitario si la tos persiste durante más de ocho semanas. También aconseja pedir valoración médica antes si la tos interfiere en la vida diaria y no existe una causa evidente, como un catarro reciente.

La consulta con un especialista debe realizarse con mayor urgencia si la tos crónica aparece acompañada de alguno de estos síntomas:

Expectoración con sangre.

Pérdida de peso.

Fiebre persistente.

Dificultad para respirar.

En estos casos, no es recomendable esperar a que los síntomas se prolonguen en el tiempo.

Evitar la automedicación prolongada

La Dra. Montero aconseja evitar la automedicación prolongada con jarabes antitusígenos sin consultar previamente con un profesional sanitario.

Durante la consulta, es importante informar al facultativo sobre la medicación habitual, si se es fumador o si se ha estado expuesto a irritantes ambientales. Estos datos pueden ayudar a orientar el estudio de la tos persistente.

La especialista recuerda, además, que, según las guías médicas internacionales, el diagnóstico puede requerir un abordaje escalonado. Por tanto, no siempre es necesario realizar todas las pruebas de forma inmediata.

Sobre Hospiten

Hospiten es una red sanitaria internacional con más de 55 años de experiencia y comprometida con la prestación de un servicio de máxima calidad. Cuenta con 20 centros médico-hospitalarios privados en España, República Dominicana, México, Jamaica y Panamá, además de 175 centros médicos ambulatorios bajo la marca Clinic Assist.

Fundado por el Dr. Pedro Luis Cobiella, Hospiten atiende anualmente a más de tres millones de pacientes de todo el mundo y cuenta con una plantilla de más de 5.000 personas.

Este compromiso se reforzará en la Comunidad de Madrid con la construcción de un hospital general en Boadilla del Monte, cuya apertura está prevista para finales de 2026.

Más información sobre Hospiten

MD Anderson Cancer Center Madrid-Hospiten forma parte de Hospiten y es filial del prestigioso MD Anderson Cancer Center de Houston, Texas, Estados Unidos. Con más de veinte años de historia en España, actualmente cuenta con una Unidad de Ensayos Clínicos Fase I, más de 150 especialistas médicos formados en oncología, 87 camas de hospitalización y equipamiento tecnológico de última generación para el diagnóstico y tratamiento de los diferentes tipos de cáncer.