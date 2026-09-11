El programa de La Radio Canaria aborda, de 22:00 a 00:00 horas, la relación del célebre escapista con el mundo del misterio, los orígenes del cine en Canarias y las experiencias con OVNIs del investigador

‘Crónicas de San Borondón’, de La Radio Canaria, prepara para este viernes 11 de septiembre, de 22:00 a 00:00 horas, la segunda emisión de su decimoctava temporada con un programa que recorrerá diferentes ámbitos del misterio, desde la figura del mago y escapista Harry Houdini hasta los misterios vinculados al cine realizado en Canarias y las experiencias con OVNIs del investigador y contactado extraterrestre Lice Moreno, uno de los nombres históricos de la ufología española.

La nueva entrega comenzará con una aproximación histórica a Harry Houdini, uno de los magos y escapistas más célebres de todos los tiempos, cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada al mundo del misterio y a los enigmas de la mente humana, en plena época dorada de los médiums. Houdini se convirtió en un activo combatiente de los trucos de los espiritistas reproduciéndolos con técnicas de ilusionismo, una cruzada que llegó incluso a enfrentarle con uno de sus grandes amigos, el escritor Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes y firme defensor de estos fenómenos. El profesor Ricardo Martín será el encargado de explicar esta historia en su sección ‘El Gabinete del Curioseante’.

Los orígenes del cine canario

El programa también se acercará a los orígenes del cine en Canarias. Aunque las islas se han convertido en un gran y versátil plató cinematográfico, pocos conocen que ya en los años 20 del siglo pasado se hacía cine en Canarias. En 2026 se cumple el centenario de ‘El ladrón de los guantes blancos’, la primera película, alrededor de la cual concurrieron una serie de hechos que han llevado a considerarla una película maldita.

El periodista y especialista en cine y literatura Eduardo García Rojas visitará ‘Crónicas de San Borondón’ para descubrir estos episodios y abordar otros posibles misterios relacionados con el cine realizado en las islas.

El misterio de los OVNIs

La tercera historia del programa estará protagonizada por Lice Moreno, veterano investigador y contactado extraterrestre que alcanzó notoriedad dentro de la ufología española durante las décadas de los 80 y 90.

Moreno fue protagonista en aquellos años de experiencias relacionadas con los OVNIs que llegaron a otorgarle reconocimiento internacional. Retirado actualmente de la primera línea y afincado en Canarias desde hace varios años, conversará con el director del programa José Gregorio González sobre los principales hitos de su trayectoria, la evolución de su figura y su actual visión sobre aquellas experiencias.

Con estos tres grandes bloques, ‘Crónicas de San Borondón’ de Televisión Canaria vuelve a combinar historia, investigación y misterio para ofrecer una nueva aproximación a algunos de los personajes y acontecimientos más singulares vinculados a lo desconocido.