La investigación se abre para investigar la entrada de más de 70.000 personas desde Marruecos a la ciudad de Ceuta los días 30 y 31 de julio

Migrantes duermen en plena calle esta mañana a la espera de acceder al campamento temporal de la explanada de embolsamiento de Loma Colmenar de Ceuta, que continúa sin capacidad suficiente para reubicar más migrantes. EFE/ Reduan

La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha abierto formalmente una investigación penal en torno a la entrada masiva de migrantes en Ceuta el 30 y 31 de julio, al estimar que se trata de una «conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España».

La magistrada ve en esa entrada irregular, en la que murieron en torno a 140 personas, indicios de delitos contra la paz e independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con los de homicidios imprudentes, así como de organización criminal.

Vivas, convencido de la participación de Marruecos

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asegurado que está convencido de que Marruecos estuvo detrás de la entrada masiva de migrantes. Durante un desayuno informativo, Vivas reclamó al Gobierno de Pedro Sánchez que concrete una fecha para recuperar la normalidad en Ceuta y advirtió de que la ciudad se encuentra en una situación límite en materia de seguridad, convivencia y empleo.

El dirigente ceutí sostuvo que existen indicios que apuntan a una actuación de Marruecos, similar a la crisis migratoria de mayo de 2021, y afirmó que imágenes muestran a agentes marroquíes conduciendo a personas hacia la frontera. También acusó al Ejecutivo central de actuar con “indolencia” y de no atender las advertencias previas de los servicios de inteligencia.

Vivas considera que el Estado dispone de medios y herramientas legales suficientes para devolver a Marruecos, en un corto periodo de tiempo, a quienes entraron ilegalmente, por lo que reclamó “voluntad política”. Además, pidió elecciones generales al considerar que está en juego la integridad territorial y la soberanía española.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, respaldó las declaraciones de Vivas y planteó la existencia de un supuesto plan que comenzaba con una invasión y terminaba con una posible cesión ante Marruecos.

El presidente ceutí defendió el retorno de todos los migrantes que permanecen en la ciudad para evitar que situaciones similares puedan repetirse en el futuro.

Preocupación e incertidumbre en Ceuta

Una investigación penal que se abre cuando Ceuta afronta el inicio del curso escolar, previsto para este martes 8 de septiembre, en un ambiente marcado por la preocupación y la incertidumbre de familias y docentes ante la situación que atraviesa la ciudad tras la llegada masiva de migrantes a finales de julio.

La comunidad educativa reclama garantías para recuperar la normalidad y que los alumnos puedan acudir a clase con seguridad. Algunas familias incluso han planteado retrasar la vuelta de sus hijos a las aulas ante el temor generado por la presencia de migrantes en las inmediaciones de algunos centros.

El Gobierno ha tratado de transmitir tranquilidad y ha anunciado medidas extraordinarias. La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha asegurado que los 35 colegios de la ciudad son seguros y que se ha contratado vigilancia privada en todos ellos, además de reforzar los itinerarios escolares con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

También se reforzará la atención psicosocial para alumnos, familias y profesores, mientras se han intensificado las labores de limpieza en centros que fueron utilizados temporalmente para acoger migrantes.

Otro de los retos será la escolarización de los menores migrantes no acompañados que permanezcan en Ceuta, una cuestión que el Ministerio confía en resolver en las próximas semanas.