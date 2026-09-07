Los retornos voluntarios a Marruecos desde Ceuta suman ya 4.000 desde el pasado 10 de agosto y Elma Saiz pide al PP que sea más «responsable» en referencia a la calificación de la entrada de migrantes como una «invasión»

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha señalado que el número de retornos voluntarios de migrantes desde Ceuta ya supera los 4.000 desde el pasado 10 de agosto y ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ser «conspiranoico» sobre la crisis migratoria que comenzó el pasado mes de julio. Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios, la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones después de que el líder de la oposición se refiriera este lunes a la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma a finales de julio como «un plan que empezaba por una invasión», que seguía «con la resignación» y terminaba «con algún tipo de cesión al país vecino».

Un grupo de personas que entraron el pasado mes de julio en Ceuta junto a agentes de la Policía Nacional. Imagen Reuters

PIde responsabilidad a la oposición

Saiz ha pedido al líder del PP que sea «responsable», que actúe «con rigor y con prudencia» y «que no sea un conspiranoico» respecto a las posibles causas de esta entrada masiva.

La ministra ha asegurado que el Gobierno está haciendo, «como siempre», un ejercicio de transparencia con la aprobación mañana en el Consejo de Ministros de la desclasificación de informes del CNI sobre esta crisis, cuyo contenido se conocerá a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Pero, mientras tanto, la ministra ha pedido al PP que elija si está con Ceuta y con el interés general o con «intereses partidistas».

Preguntada por las expulsiones de los migrantes que entraron irregularmente a Ceuta, Saiz ha explicado que desde el pasado 10 de agosto la cifra de retornos voluntarios supera los 4.000 y ha remarcado que el Ejecutivo trabaja para abordar espacios para la acogida desde el consenso y dar una respuesta humanitaria y legal a la situación.

Sobre el inicio del curso escolar en la ciudad, Saiz ha explicado que el Ejecutivo está trabajando «desde el primer momento» para que Ceuta recupere esa «normalidad tan ansiada» pero el horizonte temporal para alcanzarla dependerá de la implicación y colaboración del conjunto de administraciones y su lealtad institucional.