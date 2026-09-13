El Regimiento de Infantería Canarias Nº50 de la Brigada Canarias XVI realizará patrullas a pie y en vehículos para reforzar la vigilancia y la seguridad en la isla

La Brigada Canarias XVI se despliega en El Hierro. Europa Press

La Brigada Canarias XVI (BRICAN XVI) se despliega desde este domingo, 13 de septiembre, en El Hierro en el marco de las operaciones de vigilancia y presencia del Mando Operativo Terrestre.

Personal del Regimiento de Infantería Canarias Nº50 realizará patrullas a pie y en vehículos por distintos puntos de la isla con el objetivo de reforzar la vigilancia, ejercer un efecto disuasorio y garantizar la seguridad de los espacios terrestres bajo soberanía nacional.

Estas actuaciones forman parte de las Operaciones Permanentes de las Fuerzas Armadas, una de sus principales contribuciones a la Seguridad Nacional en tiempos de paz.

Exposición de material militar

El despliegue permitirá mejorar el conocimiento del territorio y de la realidad social de El Hierro, además de favorecer la integración de los militares en la comunidad local y reforzar el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía.

Como parte de las actividades previstas, el jueves 17 de septiembre se celebrará una exposición de material militar en la plaza de Valverde.

El teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, ejerce como comandante del Mando Operativo Terrestre, responsable de planificar las operaciones de presencia y vigilancia en Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, en coordinación con las autoridades civiles y militares.