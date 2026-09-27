El paquete contempla ayuda humanitaria para desplazados en África y ayuda de emergencia para Gaza, Líbano y Ucrania

La UE destina más de 700 millones de euros a ayuda humanitaria. Europa Press

La Unión Europea destinará cerca de 710 millones de euros para atender distintas emergencias humanitarias y apoyar a personas desplazadas en África subsahariana, además de reforzar la asistencia a las poblaciones afectadas por conflictos en Oriente Próximo y Ucrania.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado el paquete con motivo del Global Citizen Festival de Nueva York, cuya celebración fue suspendida por las condiciones meteorológicas.

De la partida, 380 millones de euros estarán destinados a medidas relacionadas con la migración en el África subsahariana, con especial atención a la protección de personas migrantes vulnerables, el retorno voluntario y la reintegración y la respuesta a los desplazamientos forzosos.

Fondo reservado para emergencia

La UE también asignará 7,5 millones de euros a la República Democrática del Congo para hacer frente al brote de ébola y reforzar la preparación sanitaria a largo plazo.

La Comisión Europea ha reservado además 252 millones de euros para situaciones de emergencia provocadas por conflictos, epidemias y desastres naturales, una partida pendiente de aprobación definitiva.

De esta cantidad, 97 millones se dirigirán a África subsahariana para combatir la inseguridad alimentaria y la malnutrición, 103 millones a población vulnerable de Gaza y Líbano y 52 millones a Ucrania, destinados principalmente a refugios, suministros básicos y apoyo energético ante el próximo invierno.