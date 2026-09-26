Las normas de tráfico del Reglamento General de Circulación refuerza la protección de ciclistas, motoristas y usuarios de patinetes

Las nuevas normas de tráfico entran en vigor el 1 de octubre. EFE

Las nuevas normas del Reglamento General de Circulación entrarán en vigor el próximo 1 de octubre con el objetivo de mejorar la seguridad de los usuarios más vulnerables de la vía.

Los principales cambios afectan a ciclistas, motoristas y conductores de patinetes, e incluyen nuevas obligaciones relacionadas con el uso del casco, la circulación y las distancias de seguridad.

Entre las novedades destaca que los patinetes eléctricos solo podrán ser conducidos por mayores de 15 años y será obligatorio el uso del casco. Además, los usuarios deberán llevar chaleco reflectante por la noche o en situaciones de baja visibilidad, una exigencia que será permanente para quienes los utilicen con fines profesionales.

Uso de cascos homologados específicos para motoristas

En el caso de las motocicletas, se permitirá circular por el arcén derecho en situaciones de congestión, siempre que esté señalizado y sin superar los 30 kilómetros por hora, mientras que el uso de calzado cerrado será obligatorio en todo tipo de vías.

La reforma también endurece la protección de los ciclistas en carretera, eliminando las excepciones al uso del casco y obligando a los conductores a reducir la velocidad en al menos 20 kilómetros por hora al adelantarlos, además de respetar una distancia lateral mínima de 1,5 metros.

Asimismo, desaparecen las exenciones al uso del cinturón de seguridad para taxistas, conductores de vehículos de mercancías y profesores de autoescuela. Algunas medidas, como la obligación de que los patinetes lleven siempre el alumbrado encendido o el uso de cascos homologados específicos para motoristas, entrarán en vigor a partir de octubre de 2027.