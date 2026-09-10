Los documentos y comunicaciones desclasificados por el Gobierno de España contenían advertencias de posible incremento en la llegada de migrantes a las costas canarias

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Gobierno de España ha dado a conocer este miércoles una selección de documentos desclasificados relacionados con la crisis migratoria de Ceuta y la entrada masiva de más de 70.000 personas en la ciudad autónoma a finales del pasado mes de julio. La documentación, que recoge informes y comunicaciones de distintos organismos, está fechada en buena parte en los días previos a la llegada masiva y permite conocer las alertas que manejaban las administraciones ante un posible incremento de las entradas irregulares.

Cayucos llegados a las islas. Imagen EFE (archivo)

Entre los documentos aparecen comunicaciones intercambiadas entre alrededor de 30 organismos y diferentes avisos sobre la evolución de los movimientos migratorios y el riesgo de que se produjera un efecto llamada.

Desde el norte de África

Precisamente en este apartado aparece Canarias. La documentación recoge advertencias ante la posibilidad de un aumento de las llegadas de embarcaciones procedentes de la costa atlántica africana. En concreto, las alertas apuntaban a posibles salidas desde Agadir, Tan-Tan y El Aaiún, zonas desde las que habitualmente parten embarcaciones con destino a Canarias.

La advertencia se produjo en un contexto de especial vigilancia de las rutas migratorias hacia Canarias, después de que los organismos encargados del seguimiento de los flujos irregulares detectaran movimientos que podían anticipar un incremento de las salidas desde el litoral africano.