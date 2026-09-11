Lulu Guerra sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y será operada el próximo martes

Lulu Guerra sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda / Rocasa Gran Canaria

El Rocasa Gran Canaria informa de que, tras las pruebas médicas realizadas a nuestra jugadora Lulu Guerra en el Hospitales Universitarios San Roque el pasado miércoles, se le ha diagnosticado una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Lulu Guerra será intervenida quirúrgicamente el próximo martes en Hospitales Universitarios San Roque. Una vez realizada la intervención, el tiempo estimado de recuperación quedará condicionado a su evolución y al desarrollo del correspondiente proceso de rehabilitación.

Desde el Rocasa Gran Canaria queremos trasladar todo nuestro apoyo, cariño y fuerza a nuestra jugadora en este momento. Lulu, una de nuestras capitanas y uno de los grandes pilares de nuestro equipo, afrontará este proceso acompañada por todo el club, sus compañeras, el cuerpo técnico y toda la familia del Rocasa Gran Canaria.